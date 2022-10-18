Оля Полякова высмеяла жалкую пародию на свою песню, которую показали на российском телевидении

Тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова посмеялась над поведением россиян, которые на одном из своих телеканалов показали выступление с ее песней.

В Сети появилось видео, на котором один из гостей токшоу на российском телевидении исполняет песню украинской певицы "Королева ночи". Женщина тщетно пыталась превзойти своим исполнением оригинал, в то время как местные звезды подпевали и приплясывали вокруг. На сцене рядом с исполнительницей даже втиснули баяниста.

Ролик не остался без внимания Поляковой. Своей реакцией певица поделилась с поклонниками в Instagram.

"Королева, которую заслужила рашка! Какие они жалкие воры, ничего своего", — сказала артистка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, на днях старшая дочь Оли Поляковой Маша ошеломила своим образом на светском мероприятии в Лондоне.

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