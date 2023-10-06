Оля Полякова запремьерила свою первую англоязычную песню вместе с легендарными Army of Lovers

Трек с артисткой войдет в первый за 10 лет альбом группы.

Украинская певица Оля Полякова удивила совместной премьерой по легендам шведской группой Army Of Lovers.

Исполнительница вместе с известным поп-коллективом представили англоязычную песню под названием Love Is Blue. Трек стал первой английской композицией в репертуаре Поляковой. Авторами песни стали звездные продюсеры Александр Бард и Андерс Хенсон.

"После начала полномасштабной войны я приехала в Стокгольм дописать песни из своего нового альбома. Над пластинкой я сотрудничала с известным шведским музыкальным продюсером Андерсом Хенссоном. Узнав об этом, близкий друг Хенссона и участник группы Army Of Lovers Александр Барпон общей песни "Love is blue", – рассказала Полякова.

Также, как поделили Army Of Lovers, они планируют грандиозный возврат и впервые за 10 лет выпустят новый альбом. Трек с Поляковой также станет частью новой пластинки легендарной группы.

Отметим, что на коллаборацию вместе с Army of Lovers Полякова намекнула еще в январе. Певица показалась в компании Хэнссона и Жана-Пьера Барда во время празднования дня рождения в Лондоне. Тогда Оля не стала раскрывать все секреты, однако фаны подозревали, что совсем скоро услышат дуэтный трек звезд.

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