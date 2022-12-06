Оля Полякова затанцевала под "Ой, у лузі червона калина" и почтила память погибших военных

Исполнительница показала видео своего выступления на грузинских "Танцах со звездами".

Украинская певица Оля Полякова в очередной раз покорила паркет шоу "Танцы со звездами" Грузия.

Номер артистки в этот раз был щемящий и патриотический. Знаменитость вместе со своим партнером, танцором Максом Ежовым, продемонстрировала судьям и зрителям пасодобль. Вместе с ними на сцене выступала приглашенная звезда - баскетболист Гига Кветенадзе.

Они исполняли пасодобль под украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина", которая от 24 февраля приобрела новые значения и стала символом несокрушимости.

За свой номер пара получила 23 балла.

Но после выступления Оля Полякова решила обратиться ко всем собравшимся в зале. Артистка попросила почтить память погибших в Украине военных: и украинских, и грузинских, которые героически сражаются с оккупантами.

"Вместе с нами, с украинцами, сейчас воюют в Грузинском легионе грузины. Вчера (ред. – 3 декабря) под Бахмутом погибли пять грузинов за Украину. Я хочу сейчас почтить память этих людей – грузин, украинцев – в этой страшной войне", — сказала Оля в эфире шоу.

Напомним, в прошлом выпуске проекта Полякова продемонстрировала судьям и зрителям традиционный грузинский танец "Картули". Тогда за свое выступление певица получила самое большое количество баллов.

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