Оля Полякова завершила эпоху "Королевы ночи" и сообщила о подготовке нового шоу

Новое шоу получит название "Взрослая девочка".
Вчера, 26 октября, певица Оля Полякова завершила эпоху "Королевы ночи" грандиозным концертом во Дворце спорта и заявила, что готовит новое шоу.
Артистка во время выступления удивляла зрителей. Она представила публике новую песню. Также звезда спела в дуэте из Дзидзьо "Щасливі люди". Кроме этого, на сцене прозвучали такие хиты, как "Белый танец", "Ночная жрица", "Эй, секундочку", "Взрослая Девочка".
Кстати, Оля Полякова удивляла зрителей и костюмами. Всего для участников шоу было сшито 183 костюма, из них более десяти были изготовлены специально для Оли.
В общей сложности для реализации концертной программы понадобилось 650 световых приборов, а общий вес света, декораций, оборудования, реквизита, всей необходимой техники составил 245 тонн.
Кстати, певица призналась, что уже работает с командой над другим шоу "Взрослая девочка". Артистка планирует, что зрители смогут увидеть новую концертную программу весной 2022 года.
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