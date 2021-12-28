Оля Полякова заявила, что любит секс во время критических дней: "Никогда не останавливало"

Оля Полякова заявила, что любит секс во время критических дней: "Никогда не останавливало"

Также звезда назвала свое табу.

Украинская певица Оля Полякова в новом эпизоде шоу "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой рассказала об интимных вещах.

Так, звезды принялись размышлять о табу во время секса. Как поделилась телеведущая, для нее это близость во время критических дней. В ответ Оля поделилась, что ее "это никогда не останавливало".

"Я люблю секс во время цикла. Ну зачем "много крови". Вот сразу лайфхак от Оли Поляковой – продаются в аптеках специальные штучки для занятий сексом во время месячных. Это такая губка, которая вставляется туда и, пожалуйста, никакой крови. Конечно, если цикл на пике, то я, пожалуй, откажусь. Но если месячные заканчиваются, тогда почему себе отказывать?" – рассказала исполнительница.

instagram.com/polyakovamusic

Артистка добавила, что секс помогает ей избавиться от боли во время месячных. Поэтому, вместо того, чтобы пить обезболивающие, она идет в спальню к любимому. Также Оля заявила во время выпуска, что она "одержимая, развратная бабища".

А табу Поляковой – анальный секс. Со своей стороны Ефросинина отметила, что еще один ее запрет – принудительный секс.

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