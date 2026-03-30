Оля Цибульская честно назвала свой вес и почему отказалась от пластической операции: "Заедаю борщом"

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Реклама

Певица Оля Цибульская честно рассказала о своем отношении к весу и внешности.

Так, регулярно артистка шутит и рассказывает о собственной физической форме. На этот раз она без прикрас еще раз подчеркнула, что сейчас полностью принимает себя такой, какая она есть. Оля рассекретила, что весит 68 кг, но одновременно не скрывает, что в прошлом с меньшим весом чувствовала себя легче.

«Вес — это вечная жизненная история каждой девушки. Это даже не про нравиться себе или неуверенность, а физически тяжелее. На сцене два часа петь вживую и танцевать, когда ты 68 кг, как я сейчас, чем когда ты 55 кг. На фоне стресса и постоянных заеданий эти килограммы туда и обратно. Я не курю, не употребляю алкоголь, а заедаю борщом переживания. Я сейчас хожу в зал, делаю процедуры и мне мое тело нравится», — поделилась звезда в интервью Славе Демину.

Реклама

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Поэтому на предложения пластических вмешательств Цибульская отвечает категорическое нет. Она убеждена, что свою красоту и молодость можно сохранять другими методами. При этом добавляет, что не осуждает тех, кто стремится к совершенству благодаря операциям.

«Ко мне недавно приходила клиника пластической хирургии. Они уже переоперировали, перешили половину шоу-бизнеса и предлагали мне что-то перешить или отрезать. Я сказала, что мне неинтересно, по крайней мере сейчас. Я не вижу в этом необходимости, хотя не осуждаю людей, которые на это решаются. Я хотела бы взрослеть естественно. Сейчас куча косметики и аппаратной косметологии», — добавила артистка.

