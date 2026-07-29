Оля Цибульская на редких фото показала своего младшего брата и поздравила его с важным праздником

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цибульская впервые за длительное время показала своего младшего родного брата Сергея.

Артистка опубликовала серию фотографий с близким человеком в своем Instagram. Исполнительница это сделала не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что брат знаменитости отмечает день рождения. Оля Цибульская публично поздравила его с важной датой.

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Певица вспомнила тот день, когда Сергей появился на свет. Оля Цибульская говорит, что с семьей пришла в роддом. Однако к маме с братиком не пускали. Так что артистке показали в окно маленького Сергея. Исполнительница вспоминает, что тогда сердилась, поскольку ей было тяжело его разглядеть. Однако, по словам артистки, это самое большое расстояние, которое когда-либо было между ними.

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Оля Цибульская с братом / © instagram.com/cybulskaya

«Я помню, как меня собирали в роддом, чтобы увидеть братика, который наконец-то родился. Я маленькой стояла с тетей и папой на длинном мостике, а далеко в окне роддома мама держала тебя на руках. Я очень злилась, потому что расстояние до окна было таким большим, что разглядеть тебя было сложно. Мне так хотелось. Это самое большое расстояние между нами, которое я помню, потому что всю жизнь ты в моем сердце. Ближе не бывает», — делится артистка.

Оля Цибульская с братом / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская призналась, что очень благодарна родителям, что те подарили в ее жизни такого близкого ей человека. Певица не скрывает, что очень любит своего брата, гордится им и берет с него пример.

Оля Цибульская с братом / © instagram.com/cybulskaya

«Я очень тебя люблю. И знаю, что ты меня тоже. Спасибо родителям за самый ценный подарок в моей жизни, за тебя. Ты действительно наше счастье. Наша бесконечная любовь. Ты умеешь любить так, как никто. И хотя я старше, всю жизнь во многих вещах беру с тебя пример. Мы очень гордимся тобой. С днем рождения, братец», — отметила артистка.

Оля Цибульская с братом / © instagram.com/cybulskaya

Брат артистки уже отреагировал на такие теплые поздравления. Он поблагодарил ее за эти слова и за все, что она делала и продолжает для него делать. Также Сергей вспомнил забавную историю с детства, как сестра научила его не бояться тьмы — достаточно бросить в неизвестность игрушку.

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«Спасибо, моя родная. За все что ты делала и делаешь. И как отучила бояться тьмы — швыряя любимую игрушку в темноту. Это знаково — до сих пор пользуюсь», — поблагодарил артистку брат.

Оля Цибульская с братом / © instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно Оля Цибульская высказалась о звездных мужчинах в шоу-бизнесе. Артистка честно призналась, почему ее не привлекают певцы ALEKSEEV и BRYKULETS.

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