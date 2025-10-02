Оля Цибульская объяснила, что ее на самом деле связывает с Дзидзьо: "Очень ценю эти отношения"

Дзидзьо и Оля Цибульская / © viva.ua

Украинская певица Оля Цибульская объяснила, что на самом деле ее связывает с шоуменом Дзидзьо, он же Михаил Хома.

В Сети долгое время ходили слухи, что у артистов якобы был роман. Более того, некоторые пользователи даже заявляли, что сын Цибульской похож на Дзидзьо. К слову, тогда певица еще скрывала своего мужа, поэтому только добавляла масла в огонь.

Исполнительница на YouTube-канале "NABARI" говорит, что их с Михаилом объединяют только приятельские отношения, и она очень ценит эту дружбу. Кроме того, артист является крестным отцом сына Оли - Нестора. Между тем сплетни об их отношениях возмущали знаменитостей. Впрочем, все их опровержения просто не слышали. Но сейчас же эти слухи наконец-то утихли.

Оля Цибульская и Дзидзьо / © viva.ua

"Я очень ценю эти отношения. Мы дружим, мы кумовья. С ребенком - это очень тупая история. В момент, когда это все понеслось, когда это начало мешать личной моей жизни и Миши, я всегда говорила в интервью, но люди меня не слышали, что каждый позволяет себе в фантазиях ровно столько, на что сам способен. Люди почему-то не верят в искренние отношения", - подытожила артистка.

Напомним, недавно Оля Цибульская откровенно призналась, из-за чего на нее обижается сын. Также артистка рассказала, как это негативно влияет на ее состояние.