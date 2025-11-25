Оля Цибульская оскандалилась концертом в годовщину Голодомора: певица ответила на критику

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Реклама

Украинская певица Оля Цибульская нарвалась на критику из-за концерта в День памяти жертв Голодомора.

Исполнительница выступала 22 ноября в городе Теплик, что в Винницкой области. Все бы ничего, но на эту дату пришелся День памяти жертв Голодомора. Поэтому, в Сети начали критиковать певицу из-за концерта в такой памятный день.

Оля Цибульская объяснила свою позицию. Исполнительница говорит, что концертная программа была изменена. Само выступление артистки началось с минуты молчания. Также часть развлекательной программы Оля Цибульская отменила. В частности, не было Лягушки, которая отвечала за развлечения. Этот атрибут появился только в конце шоу.

Реклама

Та самая Лягушка на концерте Оли Цибульской

"Зрителям, которые были в зале в этот день, ничего объяснять не надо. Концерт начался с минуты молчания и чествования всех жертв. Мы изменили начало концерта, не было развлекательной Лягушки, которая обычно веселит всех зрителей. Мы сняли часть развлекательной программы с концерта. Во время концерта мы тоже вспомнили жертв: и гражданских, и военных", - комментирует певица.

Также Оля Цибульская добавила, что учитывая полномасштабную войну переносить концерты довольно сложно. В частности, тяжело подобрать даты в условиях постоянных отключений света, кроме того, массированные обстрелы тоже затрудняют концертную деятельность. По словам исполнительницы, разрешения на проведение таких событий нелегко получать. Оля Цибульская также отметила, что в реалиях полномасштабной войны в Украине едва ли не каждый день является Днем памяти. Поэтому, певица попросила отнестись к ней с пониманием.

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

"Я понимаю общество и понимаю возмущение, когда ты не был там, все выглядит иначе. Хочу, чтобы вы меня тоже понимали. В сегодняшних условиях в силу полномасштабного вторжения, постоянных отключений света, разрешений, которые то дают, то не дают, постоянных переносов концертов, мы работаем в сложных условиях. Очень сложно выбирать даты. И какой в наше время день, который не является Днем памяти?" - подытожила артистка.

Напомним, недавно певица Светлана Лобода попала в скандал из-за концерта, но в Осло, Норвегия. Исполнительница возмутила отношением к флагу Украины.