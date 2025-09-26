Оля Цибульская откровенно рассказала, почему сын на нее обижается и как это повлияло на ее здоровье

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская рассказала о непростых ситуациях в общении со своим сыном Нестором.

Артистка призналась, что из-за напряженного рабочего графика ей приходится жертвовать временем с ребенком, что стало причиной детских обид и ее собственного чувства вины. По словам певицы, в последнее время в ее жизни продолжается период активных гастролей и репетиций, поэтому сыну не хватает совместных часов с мамой. Мальчик даже откровенно выразил ей свое недовольство.

"Сейчас, пока я в туре, я плохая мать. Потому что я больше на репетициях и мне не хватает времени. И Нестор вчера жаловался, говорит: "Я просыпаюсь — ты уже уходишь, я тебя догоняю. Ложусь спать — ты только приходишь, или я засыпаю с бабушкой, а ты возвращаешься поздно", — поделилась Цибульская в проекте "Тур звездами".

Звезда призналась, что очень болезненно переживает из-за недостатка внимания к сыну и пытается частично компенсировать это, иногда беря Нестора с собой на работу или даже в тур. Впрочем, так получается не всегда.

Оля Цибульская с сыном / © instagram.com/cybulskaya

Постоянный стресс сказался на самой певице. Из-за чувства вины она начала заедать эмоции, что повлекло за собой набор веса.

"Я эту вину заедаю, и у меня лишние килограммы никуда не деваются", — откровенно призналась Оля.

Несмотря на сложности, Цибульская отмечает, что стремится найти баланс между карьерой и материнством. Все для того, чтобы Нестор чувствовал ее любовь и поддержку даже в самые напряженные периоды.

