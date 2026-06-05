Оля Цибульская показала архивное фото с выпускного и довела до слез воспоминанием о покойном папе

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась архивным фото с выпускного и растрогала поклонников щемящими воспоминаниями о родителях.

Артистка опубликовала кадр, сделанный в 2003 году. На фотографии будущая звезда стоит рядом с мамой и папой в день своего выпускного. Тогда она только мечтала о сцене и успешной музыкальной карьере. Прошло более двух десятилетий, и многие из тех мечтаний осуществились. Впрочем, сейчас этот снимок имеет для нее совсем другую ценность. Особенно после потери отца, о смерти которого певица сообщала в прошлом году.

«Это мой выпускной. 2003 год. На этом фото есть девушка, которая мечтает петь. Есть мама, которая верит больше, чем я сама. Есть папа, который стоит рядом так, будто впереди у нас вечность», — поделилась исполнительница.

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Сообщение Оли Цибульской / © instagram.com/cybulskaya

Цибульская призналась, что с годами все больше понимает истинную цену таких моментов. По ее словам, жизнь сложилась не совсем так, как она когда-то представляла, но подарила гораздо больше. Именно поэтому обычные семейные фото со временем превращаются в самые дорогие воспоминания.

«Когда-то это фото станет бесценным. Потому что однажды ты отдашь все, чтобы еще раз стать между обоими родителями», — написала артистка.

Отметим, в конце прошлого года Оля Цибульская сообщила о тяжелой утрате в семье. Артистка потеряла отца, о котором неоднократно тепло рассказывала в интервью и соцсетях. С тех пор певица часто делится личными воспоминаниями, которые напоминают о важности ценить близких, пока они рядом.

Напомним, недавно Оля Цибульская неожиданно стала блондинкой с длинными волосами и восхитила смелым образом.

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