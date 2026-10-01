Оля Цыбульская после кардинального похудения раскрыла новый вес и на фото до и после шокировала изменениями

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цыбульская после кардинального похудения рассекретила свой новый вес и на фото до и после шокировала, как изменилась.

Артистка признается, что поправилась во время полномасштабной войны. Исполнительница на канале М1 рассказала, что просто заедала стресс. Однако в марте этого года Оле Цыбульской не понравилось, как она выглядит. Так что певица серьезно взялась за похудение.

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«Я зажирала все свои стрессы, и это было очень видно. Как-то дома так не замечала, но когда прошлой весной поехала в тур и люди из партеров и первых пяти рядов сняли видео и фото, я посмотрела, какая я "свинка Пеппа". Почувствовала эту тяжесть, одышку на сцене и поняла, что с этим нужно что-то делать», — говорит артистка.

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Оля Цыбульская до похудения

Наконец, Оля Цыбульская избавилась от 15 килограмм. Певица говорит, что сейчас ее вес составляет 57 кг. Теперь артистка наконец-то нравится себе, и она считает себя стройной. Исполнительница признается, что в последний раз была такой в 2019 году, когда тоже похудела на 15 кг.

«Начала худеть в марте. На сегодняшний день уже 57 кг. Ну, я теперь такая худая! Зрители должны помнить меня худой. Я где-то в 2019 году тоже была такая стройная, тогда было тоже минус 15 кг», — поделилась артистка.

Оля Цыбульская после похудения / © instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко рассказала, как похудела на 5 кг. Исполнительница раскрыла главный секрет, который ей помог быстро избавиться от лишнего веса.

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