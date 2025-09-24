ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Оля Цибульская посмеялась с коллег и насмешила пародией на Полякову, Кароль и других

Певица оригинально ответила своим хейтерам.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Оля Цибульская

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская насмешила фанов забавной реакцией на хейт.

Так, недавно звезде надоели критики, которым не нравилась ее концертная афиша. Поэтому Оля решила не молчать и придумала оригинальный способ им ответить. В частности, артистка показала афиши своих коллег и повторила их фото. И к тому же сделала это в присущем себе стиле — с юмором и необычными декорациями. Среди звезд, который пародировала Цибульская, был Виктор Павлик, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Павел Зибров и Дмитрий Волканов.

Оля Цибульская спародировала афиши коллег / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская спародировала афиши коллег / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская спародировала афиши коллег / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская спародировала афиши коллег / © instagram.com/cybulskaya

Под забавными кадрами исполнительница отметила, что на самом деле не имела целью оскорбить ни одного из коллег. И отметила, что это был исключительно ответ для хейтеров, которые регулярно критикуют ее безосновательно.

"Радуюсь, что столько украинской качественной музыки сегодня! Радуюсь успешным турам моих коллег. И всем желаю полных залов. Люди приходят к тем, кого любят", — отметила Оля.

К слову, в комментариях некоторые звезды уже отреагировали и посмеялись вместе с Цибульской. Между тем юзеры также назвали певицу "смехотерапией".

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова также мастерски поставила хейтеров на место после того, как они высмеяли ее за случайную ошибку в слове.

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie