Оля Цибульская посмеялась с коллег и насмешила пародией на Полякову, Кароль и других
Певица оригинально ответила своим хейтерам.
Украинская певица Оля Цибульская насмешила фанов забавной реакцией на хейт.
Так, недавно звезде надоели критики, которым не нравилась ее концертная афиша. Поэтому Оля решила не молчать и придумала оригинальный способ им ответить. В частности, артистка показала афиши своих коллег и повторила их фото. И к тому же сделала это в присущем себе стиле — с юмором и необычными декорациями. Среди звезд, который пародировала Цибульская, был Виктор Павлик, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Павел Зибров и Дмитрий Волканов.
Под забавными кадрами исполнительница отметила, что на самом деле не имела целью оскорбить ни одного из коллег. И отметила, что это был исключительно ответ для хейтеров, которые регулярно критикуют ее безосновательно.
"Радуюсь, что столько украинской качественной музыки сегодня! Радуюсь успешным турам моих коллег. И всем желаю полных залов. Люди приходят к тем, кого любят", — отметила Оля.
К слову, в комментариях некоторые звезды уже отреагировали и посмеялись вместе с Цибульской. Между тем юзеры также назвали певицу "смехотерапией".
Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова также мастерски поставила хейтеров на место после того, как они высмеяли ее за случайную ошибку в слове.