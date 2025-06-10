Оля Цибульская призналась, что приносит ей доход и спонсирует ли муж-бизнесмен ее творчество

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цибульская раскрыла, что приносит ей доход, а также призналась, спонсирует ли ее творчество муж-бизнесмен.

Знаменитость признается, что с концертов средства сейчас не зарабатывает. Также роялти не приносят больших доходов. В интервью kp.ua артистка отмечает, что это скорее приятный бонус. Что же касается заработков, то средства приносит реклама, дуэты и онлайн-контент.

"Зарабатываем на рекламе, дуэтах, онлайн-контенте. Но концерты - это как молитва. Не для денег, а для связи. Роялти - это как карманные от Вселенной: приятно, но не проживешь. Песни крутят, но чтобы платили, надо, чтобы еще и звезды сошлись. Поэтому роялти - как комплимент от баристы. Не разбогатеешь, но день приятнее", - говорит исполнительница.

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Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Также Оля Цибульская призналась, что все заработанные средства тратит на творчество. Тем временем финансовым благополучием семьи занимается исключительно ее муж. Такая между супругами договоренность. Что же касается спонсирования творчества, то такого у них тоже нет. Если муж и помогал певице в карьере, то только чтобы облегчить ей работу.

"Он не спонсирует мой бизнес. Он спонсирует мой покой. Мы договорились давно: я сама зарабатываю на творчество, он - на семью. Если и подстраховывает - то не как банк, а как партнер, который видит, когда я стою на краю и держусь на энтузиазме и успокоительных. В нашем браке нет "он дал - она потратила". Есть "он поверил - она сделала", - заверила певица.

Напомним, недавно солистка группы "Крихітка" Саша Кольцова рассказала о своих доходах во время войны. Певица призналась, как зарабатывает средства.