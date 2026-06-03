Оля Цибульская раскрыла свой ошеломляющий гонорар за выступление на свадьбе: "Никто не соглашается"

Оля Цибульская

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Украинская певица Оля Цибульская рассекретила, какой ошеломляющий гонорар берет за выступление на свадьбе.

Исполнительница зарабатывает не только концертами на сцене и роялти. Артистка также может выступить на свадьбе и провести ее в целом. Однако Оля Цибульская на проекте «Тур зірками» говорит, что в этом году желающих нет. А все из-за большого гонорара певицы — 10-15 тысяч евро. Однако исполнительница призналась, что специально поставила такую сумму. По словам знаменитости, она пока не хочет вести свадьбу, а согласится только в том случае, если ей заплатят значительный гонорар.

«Я так навелась свадеб, что честно скажу, что этот год я отказывалась от заказов, потому что это сложно. Это по 8-9 часов на каблуках, с подвешенным языком, с открытым ртом, поэтому я сейчас называю цену, на которую мало кто соглашается — 10-15 тысяч евро. Пока никто не соглашается, поэтому у меня выходной», — делится артистка.

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Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Кстати, у самой Оли Цибульской свадьбы не было. Певица говорит, что они с мужем обсуждали возможную вечеринку на какую-то из годовщин их отношений. Однако когда знаменитость посчитала, сколько средств придется потратить, то решила, что куда выгоднее купить новое авто.

«Мы как-то думали, что когда у нас будет 30-35 лет вместе — мы сделаем вечеринку. Но я недавно слышала, как моя приятельница считала цены на свадьбу, я подумала, что, может, лучше машину. Я хочу новую машину. Может, авто лучше, чем свадьба», — призналась артистка.

Напомним, недавно Оля Цибульская призналась, сколько тратит в месяц. Также знаменитость рассекретила свои доходы.

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