Оля Цибульская удивила, почему согласилась на брак только после третьего предложения ей

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская откровенно рассказала о личной жизни и отношениях с мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком.

В этом году супруги отметили 10 лет официального брака, однако вместе они значительно дольше — еще с подросткового возраста. В целом пара уже 27 лет рядом. По словам Цибульской, решение о женитьбе не было импульсивным. Наоборот — она несколько раз проверяла серьезность намерений возлюбленного и поэтому только после третьего признания согласилась выйти замуж.

«Я его трижды спрашивала, точно ли он хочет на мне жениться. И на третий раз приняла предложение. Потому что понимала что это же я ему сочувствую. Артист в доме — это беда. Он мне как-то сказал, что сделал свой выбор давно. И мы уже 27-й год вместе. И мы сделали его сознательно еще в детстве, а во взрослом возрасте — еще сознательнее», — рассказала Оля для «Ближе к звездам».

Оля Цибульская с семьей / © instagram.com/cybulskaya

Цибульская также рассказала, в чем секрет их близости. По ее словам, в отношениях важно не только выслушивать друг друга, но и молчать вместе. Кроме того, звезда поделилась, что имеет правило спать с Сергеем в разных комнатах.

«Иногда просто помолчать, иногда просто выговориться, какие все падлюки, а какая я хорошая. И он говорит: „Аминь“. И мне становится легче. Когда Нестор (сын — прим. ред.) заснул, я захожу к нему в спальню, он зовет меня на свидание и мы можем говорить так до утра», — откровенно заявила исполнительница.

Не обошла певица и тему возможного пополнения в семье. Она призналась, что они с мужем не исключают еще одного ребенка. Но пока их сдерживает война и постоянный фоновый стресс.

«Важно выносить ребенка в покое. И я не знаю, как это повлияет на организм, когда у тебя под сердцем ребенок. Но если там где-то решится, что аист принесет Аннушку, то мы не против. Муж еще в роддоме кричал после кесарева сечения: „Боже, смотри, какой красивый. Давай еще“», — вспомнила артистка.

Напомним, недавно у Оли Цибульской умер папа. После горя она выпустила новую песню и посвятила покойному родному человеку.