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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Оля Цибульская удивила заработками с концертов и что приносит наибольший доход: "Хочется больше"

У артистки есть несколько источников доходов.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Оля Цибульская

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская удивила, сколько зарабатывает с концертов и что приносит ей самый большой доход.

Исполнительница активно гастролирует и радует поклонников выступлениями. Правда, как признается артистка в интервью Oboz.ua, концерты не приносят как такового заработка, так что это больше для души. Основной доход певицы — это корпоративы, монетизация и рекламные интеграции.

«Это точно не основной мой заработок. Основными источниками дохода по-прежнему остаются корпоративы, монетизация музыки и, конечно, рекламные интеграции. Это самые большие заработки, а концерты — скорее для души», — делится знаменитость.

Оля Цибульская / © Пресс-служба Оли Цыбульской

Оля Цибульская / © Пресс-служба Оли Цыбульской

А вот в конкретные суммы заработков певица вникать не стала. Артистка шутит, что не хочет, чтобы считали ее деньги. Единственное, что она дала понять, так это то, что заработки уже не такие, как были до войны.

«Ой, очень по-разному. Давайте не будем считать мои деньги! Немного болит, потому что, конечно, хочется больше. Хочется позволять себе какие-то вещи, которые постоянно откладываешь из-за войны. Машину обновить, что-нибудь приобрести для себя… Планов много», — рассказала певица.

Напомним, недавно Оля Цибульская призналась, будет ли выезжать вместе с сыном из Киева на фоне постоянных обстрелов и прогнозов касательно сложной зимы. Артистка раскрыла свою позицию по этому поводу.

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