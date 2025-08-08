Оля Цибульская в годовщину брака показала своего мужа и какой была их свадьба 10 лет назад

Оля Цибульская с семьей / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская, которая довольно редко афиширует личную жизнь, поделилась архивным свадебным фото с мужем Сергеем.

Сегодня, 8 августа, супруги празднуют десятилетие официальных отношений. По случаю праздника в Instagram артистка показала стену с семейными снимками в фоторамках, среди которых и единственный кадр, сделанный в день росписи пары в ЗАГСе. На фото Цибульская позирует в белом платье с поясом, а рядом — ее муж в полосатой рубашке.

"Единственное наше свадебное фото. Ни о чем не жалею. Сегодня 10 лет официально. Люблю", — написала певица.

Оля Цибульская с мужем на архивном фото / © instagram.com/cybulskaya

Отметим, Оля Цибульская состоит в браке с предпринимателем Сергеем Грисюком, с которым знакома еще со школьных лет. Пара воспитывает 10-летнего сына Нестора. Ранее певица признавалась, что их отношения иногда давали трещину. Однако, к счастью, им удалось сохранить семью и сейчас они счастливы.

