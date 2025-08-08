- Дата публикации
Оля Цибульская в годовщину брака показала своего мужа и какой была их свадьба 10 лет назад
Певица высказалась о своих чувствах к возлюбленному.
Украинская певица Оля Цибульская, которая довольно редко афиширует личную жизнь, поделилась архивным свадебным фото с мужем Сергеем.
Сегодня, 8 августа, супруги празднуют десятилетие официальных отношений. По случаю праздника в Instagram артистка показала стену с семейными снимками в фоторамках, среди которых и единственный кадр, сделанный в день росписи пары в ЗАГСе. На фото Цибульская позирует в белом платье с поясом, а рядом — ее муж в полосатой рубашке.
"Единственное наше свадебное фото. Ни о чем не жалею. Сегодня 10 лет официально. Люблю", — написала певица.
Отметим, Оля Цибульская состоит в браке с предпринимателем Сергеем Грисюком, с которым знакома еще со школьных лет. Пара воспитывает 10-летнего сына Нестора. Ранее певица признавалась, что их отношения иногда давали трещину. Однако, к счастью, им удалось сохранить семью и сейчас они счастливы.
К слову, недавно Оля Цибульская раскрыла неожиданные детали своего брака и каким интересным методом укрепляет чувства.