Оля Цибульская в свадебном платье призналась Дзидзьо в любви и смачно его поцеловала прямо на сцене

Оля Цибульська і Дзідзьо

Украинская певица Оля Цибульская и Дзидзьо, настоящее имя Михаил Хома, стали центром внимания на большом концерте во Дворце спорта, где артистка появилась в свадебном платье, что стало одним из самых обсуждаемых моментов вечера.

На сцене все разворачивалось как импровизированная история. Оля вышла в белом наряде, который сразу привлек взгляды зрителей. Атмосфера концерта резко изменилась на более театральную. Дзидзьо поддержал замысел и присоединился к игре. Между артистами возникла шуточная «семейная» сцена с эмоциональным подтекстом. Кульминацией стал поцелуй, который вызвал бурную реакцию зала. Видео опубликовали медиа «Сцена подій».

«Между нами действительно есть любовь. Но я люблю тебя как родственную душу. Я люблю тебя как лучшего человека на земле. Я тебя просто обожаю», — заявила Оля со сцены и подарила мягкую игрушку-тыкву Дзидзьо.

После этого момента артисты продолжили разыгрывать сценку, подчеркивая ее ироничный характер и сценическую условность.

«Ну кума! Удивила меня! Я в шоке от твоего платья. Дай цьом!» — ответил на заявление певицы артист.

За кулисами и в самом номере четко читалась ирония и дружеская химия между исполнителями. Несмотря на эффектную подачу, никакого романтического подтекста в ситуации не было — только продуманный сценический ход, построенный на доверии и юморе. Именно это и сделало выступление настолько живым и узнаваемым для публики.

Напомним, недавно Оля Цибульская показалась среди беременных и заинтриговала пополнением в ее семье.