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Оля Цибульская восхитила редким фото со своим мужем, которого тщательно скрывала 20 лет
Артистка почти не показывает своего возлюбленного, но на этот раз сделала исключение.
Украинская певица Оля Цибульская восхитила редким фото со своим мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком.
Пара уже 27 лет находится в отношениях, из которых 11 — в официальном браке. Однако многие годы артистка тщательно скрывала своего возлюбленного. Знаменитость не раскрывала его имя и не показывала фото с ним. Только в 2022 году Оля Цибульская впервые призналась, с кем на самом деле состоит в браке.
С тех пор певица иногда может поделиться снимками с возлюбленным, например, как в этот раз. Оля Цибульская присоединилась к тренду в Instagram, целью которого было опубликовать самое старое фото из галереи в телефоне. Таким снимком у исполнительницы оказалось то, где она позирует с возлюбленным. Кадр, очевидно, был сделан за границей. На фото Оля Цибульская и ее муж корчили забавные гримасы на камеру и лакомились мороженым. Когда именно была сделана фотография, точно неизвестно, однако однозначно, что много лет назад.
Отметим, Оля Цибульская и Сергей Грисюк начали встречаться в 1999 году. В августе 2015-го пара поженилась. Супруги воспитывают сына Нестора, который появился на свет в январе 2015 года.
Напомним, что недавно Оля Цибульская удивила своими заработками с концертов. Артистка также раскрыла, что приносит ей наибольший доход.