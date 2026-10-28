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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Оля Цибульская восхитила редким фото со своим мужем, которого тщательно скрывала 20 лет

Артистка почти не показывает своего возлюбленного, но на этот раз сделала исключение.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Оля Цибульская

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская восхитила редким фото со своим мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком.

Пара уже 27 лет находится в отношениях, из которых 11 — в официальном браке. Однако многие годы артистка тщательно скрывала своего возлюбленного. Знаменитость не раскрывала его имя и не показывала фото с ним. Только в 2022 году Оля Цибульская впервые призналась, с кем на самом деле состоит в браке.

С тех пор певица иногда может поделиться снимками с возлюбленным, например, как в этот раз. Оля Цибульская присоединилась к тренду в Instagram, целью которого было опубликовать самое старое фото из галереи в телефоне. Таким снимком у исполнительницы оказалось то, где она позирует с возлюбленным. Кадр, очевидно, был сделан за границей. На фото Оля Цибульская и ее муж корчили забавные гримасы на камеру и лакомились мороженым. Когда именно была сделана фотография, точно неизвестно, однако однозначно, что много лет назад.

Оля Цибульская с мужем / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с мужем / © instagram.com/cybulskaya

Отметим, Оля Цибульская и Сергей Грисюк начали встречаться в 1999 году. В августе 2015-го пара поженилась. Супруги воспитывают сына Нестора, который появился на свет в январе 2015 года.

Напомним, что недавно Оля Цибульская удивила своими заработками с концертов. Артистка также раскрыла, что приносит ей наибольший доход.

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