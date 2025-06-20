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Оля Цибульская впервые за долгое время показалась с мужем, который избегает публичности
Певица также поделилась, каким видит будущее их 10-летнего сына Нестора.
Украинская певица Оля Цибульская, которая обычно тщательно оберегает личную жизнь от публичности, сделала исключение — артистка впервые за долгое время поделилась фото со своим мужем Сергеем и 10-летним сыном Нестором.
Вся семья артистки появилась на обложке журнала "Viva!". Счастливая Цибульская попозировала на природе с сыном и возлюбленным. Они поразвлекались под открытым небом и закружились в танце в фэмили-луке. Кроме того, звезда рассекретила основной принцип своей любви:
"Любовь — это не когда тебя спасают. А когда тебя видят даже тогда, когда ты без грима, без настроения и без ответов. Истина? Любовь — это когда после ссоры ты не идешь доказывать правоту, а идешь ставить чайник", — отметила Оля.
В то же время исполнительница высказалась о сыне, который значительно подрос. Звездная мама говорит, что больше всего хочет для 10-летнего Нестора свободы во всем и смелости быть собой.
"Я вижу его свободным. Не от меня — от страха быть не таким, как все. И очень хочу, чтобы он научился быть собой раньше, чем я — без ролей, без доказательств, без "надо". Просто быть", — пояснила Цибульская.
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Ее жених-военный предстал на фото со звездой и сыном и рассказал, как узнал о пополнении в семье.