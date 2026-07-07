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Оля Цибульская вспомнила скандальное предложение в начале войны: "Умножали гонорар в шесть раз"
Артистку звали вести корпоратив с одним условием. Певица отказалась и объяснила почему.
Украинская певица Оля Цибульская вспомнила, как в начале полномасштабной войны в Украине получила странное предложение от заказчиков корпоратива.
Артистка на проекте «ЖВЛ представляет» призналась, что ее звали провести свадьбу, где она должна была работать в паре с популярным ведущим. Однако у заказчиков было одно условие — исполнительница должна была выйти на сцену под русскоязычную песню «Ах, эта свадьба пела и плясала». Чтобы певица согласилась, ей пообещали заплатить гонорар в шесть раз больше. Однако Оля Цибульская категорически от этого отказалась и не стала вести эту свадьбу.
«В начале полномасштабного вторжения был запрос на свадьбу, где я должна была быть соведущей, и заказчики хотели, чтобы я вышла на сцену с одним из своих коллег, очень популярным ведущим, под песню „Ах, эта свадьба пела и плясала“, и они умножали гонорар в шесть раз. Я сказала, что под москальские песни выходить не буду. Я отказалась», — вспомнила исполнительница.
Также Оля Цибульская вспомнила один из гонораров, который ей очень запомнился. Артистка вела корпоратив компании, деятельность которой связана с агробизнесом. Заказчики решили сделать певице креативный сюрприз. Исполнительнице вручили букет из лука.
«Мне вынесли мешок лука, потому что это был какой-то крупный агробизнес. Они из лука сделали такой букет в виде мешка для меня и подарили. Это было очень иронично», — поделилась артистка.
Напомним, недавно Оля Цибульская растрогала архивным фото с мамой и братом. Артистка показала, как выглядела в детстве.