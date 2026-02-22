Оля Цибульская заинтриговала сюрпризом на концерте в Киеве: с кем артистка споет в дуэте

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Реклама

Украинская певица Оля Цибульская заинтриговала сюрпризом на концерте в Киеве.

Исполнительница с начала полномасштабной войны не устраивала грандиозных шоу в столице. Однако артистка решила порадовать поклонников. Оля Цибульская 12 марта отыграет концерт в "Октябрьском дворце".

"Мне недавно исполнилось 40. Я живу в Киеве - как и вы, без света и тепла. В конце 2025 года я потеряла папу. И очень хорошо знаю, как болит. Я не сильнее вас. Я тоже учусь жить дальше. И каждый раз, когда пою и танцую - боль становится тише, а жизнь - ближе", - говорит певица.

Реклама

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Во время своего концерта Оля Цибульская будет удивлять поклонников сюрпризами. В частности, артистка уже анонсировала, с кем будет выступать в дуэте. Знаменитость споет вместе с артистом Дзидзьо и исполнителем Виктором Павликом, с которыми у нее есть совместные композиции.

Напомним, недавно Оля Цибульская прямо со сцены объявила о планировании второй беременности. Артистка именно после концерта в Киеве собирается готовиться к новому этапу в ее жизни.