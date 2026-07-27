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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

Оля Цыбульская честно призналась, почему ей как мужчинам не нравятся АЛЕКСЕЕВ и БРИКУЛЕТС

Артистка удивила своим заявлением об известных певцах.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Оля Цыбульская, ALEKSEEV и BRYKULETS

Оля Цыбульская, ALEKSEEV и BRYKULETS

Украинская певица Оля Цыбульская откровенно высказалась об украинских артистах ALEKSEEV иBRYKULETS и объяснила, почему ни один из них не соответствует её идеалу мужчины.

Певица приняла участие в развлекательном блиц-формате, где ей предлагали выбирать между известными знаменитостями. Один из вопросов касался ALEKSEEV и BRYKULETS. После недолгих раздумий артистка ответила, что для совместного ролика в TikTok выбрала бы именно ALEKSEEV. При этом она сразу уточнила, что это не означает особой симпатии. По словам Цибульской, ни один из двух музыкантов не соответствует её личным предпочтениям.

Оля Цыбульская, ALEKSEEV и BRYKULETS / © скриншот с видео

Оля Цыбульская, ALEKSEEV и BRYKULETS / © скриншот с видео

Впоследствии артистка рассказала, почему не сделала выбор в пользу BRYKULETS. Оказалось, дело не в творчестве или характере музыканта, а исключительно в личных предпочтениях. Цибульская подчеркнула, что у неё совершенно другой тип мужчин, который её привлекает.

«Ни то, ни другое — не моё. Я люблю таких мужественных мужчин. Но не накачанных, а таких подтянутых», — повторила певица, объясняя свои предпочтения Champion Radio.

BRYKULETS и ALEKSEEV

BRYKULETS и ALEKSEEV

Напомним, недавно Ольга Цыбульская откровенно рассказала, как старый «Москвич» определил её будущее с мужем.

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Дата публикации
Количество просмотров
319
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