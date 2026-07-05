Оля Цыбульская растрогала архивным фото с мамой и братом: как выглядела певица в детстве

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Ольга Цыбульская поделилась особыми семейными воспоминаниями и показала архивный кадр с детства.

Поводом для трогательного поста стал день рождения мамы артистки Натальи. По случаю праздника исполнительница посвятила родному человеку щемящее поздравление в фотологе и опубликовала редкую фотографию, на которой еще маленькой позирует вместе с братом и молодой мамой.

«Во времена искусственного интеллекта я очень рад, что имею настоящее. Настоящую любовь, которую ты вырастила у нас с братом. Она так чиста и так велика, что ее не выставишь напоказ, не вместишь в слова. Этот год был очень сложным. Но я видела, как ты его достойно приняла. Я горжусь тобой. Твоей мудростью и светом, который хранишь даже когда очень темно», — обратилась к маме певица.

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Оля Цыбульская с семьей — архивное фото / © instagram.com/cybulskaya

Оля также пожелала имениннице не бояться мечтать, творить, путешествовать и позволять себе быть счастливой.

«Твори, живи на полную грудь, рисуй, пиши стихи, мечтай, путешествуй. Пусть жизнь балует тебя самыми смелыми прекрасными сюрпризами! Память о прошлом не отнимает право быть счастливой в будущем», — добавила артистка.

Под постом появился и ответ мамы звезды. Наталья поблагодарила детей за любовь, поддержку и заботу и призналась, что именно семья является ее наибольшей силой.

«Мои светлые сердечки, дорогие мои радости бесконечны, спасибо за все и больше… Сила наша в том, что мы вместе. Наша сила — в подлинности, любви и радости. Слава Богу за нас», — растрогала мама певицы.

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К поздравлениям присоединились подписчики Цыбульской, а также певец DZIDZIO, который лаконично пожелал имениннице осуществления всех мечтаний.

«Поздравляю, пусть сбываются желания» — Дзидзьо

Поздравляю Вашу мамочку

С днем рождения Вашу маму. Пусть ее жизнь будет щедрой на добрых людей и светлые события, а у Вас еще много счастливых моментов рядом с самым дорогим человеком

Напомним, недавно Оля Цыбульская ошеломила похудением на 12 кг. Артистка раскрыла свой вес и как на самом деле ей удалось избавиться от лишнего.

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