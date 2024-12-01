Олю Цибульскую заподозрили во второй беременности: певица удивила признанием

Украинскую певицу Олю Цибульскую заподозрили во второй беременности.

В частности, артистка решила откровенно пообщаться с подписчиками в Instagram-stories. Конечно, не обошлось без вопросов о личной жизни звезды. Один из них был достаточно интересным. У певицы спросили, действительно ли она ждет второго ребенка, ведь соответствующие слухи ходят.

Ответ от Оли Цибульской не заставил себя долго ждать. Исполнительница опровергла слухи о беременности и заверила, что не ждет рождения второго ребенка. Также артистка отшутилась, что вдруг у кого-то создастся впечатление, что она в положении, то просто все набранные лишние килограммы.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Нет, я просто жирная", — отшутилась исполнительница.

Напомним, много лет Оля Цибульская находится в отношениях с мужем Сергеем. Пара воспитывает совместного сына, который родился 6 января 2015 года. Недавно певица откровенно рассказывала о личной жизни. В частности, артистка призналась, как переживала кризис в отношениях с возлюбленным.

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