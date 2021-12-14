Олю Цыбульскую с 36-летием неожиданно поздравил Мистер Биг из культового "Секс в большом городе"

Крис Нот пригласил артистку приехать в Нью-Йорк.

14 декабря свой 36-й день рождения празднует певица и телеведущая Оля Цыбульская.

В честь праздника команда звезды подготовила для нее поистине шокирующий сюрприз.

Цибульская никогда не скрывала — она давняя поклонница сериала "Секс в большом городе" и обожает все, что с ним связано. Оказалось, что саундпродюсер американского лейбла, с которым сотрудничает Оля, не только имеет связь с сериалом, но и дружит с исполнителем одной из главных ролей — Крисом Нотом. Именно представитель лейбла показал Крису несколько клипов Оли накануне дня рождения.

Голливудский актер остался под впечатлением и не просто передал Оле поздравления, но и решил записать их лично. Мистер Биг прислал большое видеообращение, в котором рассыпался в комплиментах Цыбульской.

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"Я слышал, что ты готовишь клип на песню "Prosecco". Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-ролл бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем осыпать тебя лепестками роз. Ты разорвешь мир!" – сказал в видео Крис.

"Я бы очень хотел приехать в Украину на твой концерт. Забыл сказать: с днем рождения, бейби", — добавил экранный муж Сары Джессики Паркер в конце, посылая имениннице Цыбульской воздушный поцелуй.

instagram.com/cybulskaya

Песня "Prosecco" уже не в первый раз выводит Олю на мировой уровень. В 2020 году самая большая международная платформа новой музыки Colors Studios признала трек одним из лучших релизов недели в мире. С этого времени певица ведет переговоры о сотрудничестве с несколькими иностранными лейблами.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер в сериале "Секс и город" / instagram.com/cybulskaya

Напомним, что накануне, 9 декабря, впервые за 17 лет, состоялась долгожданная премьера продолжения сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так". Сиквел вызвал большой резонанс именно из-за Мистера Бига — героя Криста Нота, который умирает в первой серии. Поклонники Цыбульской уже начали шутить, что актер просто хотел побыстрее справиться со съемками в сериале, чтобы бежать в Украину.

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