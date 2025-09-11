Олю Полякову на концерте подкололи за старые хиты на русском: певица с юмором отреагировала

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

На концерте украинской певицы Оли Поляковой в Ужгороде произошел смешной момент, который развеселил и публику, и саму артистку.

На кадрах видно, как во время выступления на сцену неожиданно поднялся мальчик. Сначала он признался, что давно любит певицу — еще с двухлетнего возраста. После этого ребенок вспомнил, что тогда артистка исполняла песни на русском. На такое "замечание" Полякова отреагировала с юмором.

"Хорошая память у ребенка. Лучше была бы немного хуже", — пошутила артистка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Зрители искренне засмеялись, а сама певица добавила, что надеется, что когда мальчик вырастет, все ненужное забудется. Видео с моментом вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи отметили чувство юмора Поляковой и то, что она смогла легко выйти из ситуации. Некоторые также отметили, что артистка давно сделала важный шаг — полностью перешла на украинский язык в своем творчестве.

Отлично выкрутилась!

Этот парень сделал наш вечер.

У Оли отличный юмор!

