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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Олю Полякову неожиданно вызвали в Киевский городской совет: звезда заинтриговала признанием

Артистка показала официальное приглашение.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Оля Полякова

Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова неожиданно сообщила, что должна явиться на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram, где обнародовала скриншот официального приглашения. В то же время, Полякова не скрывала удивления ситуацией и лаконично отреагировала на полученный документ.

«Допелась…» — довольно иронично написала певица.

Сторис Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Сторис Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Из документа следует, что артистку приглашают принять участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады и предоставить показания или объяснения. Заседание запланировано на 13 июля, а до 10 июля Поляков должен подтвердить свое присутствие.

В самом приглашении говорится, что комиссия расследует возможные нарушения законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства, а также соблюдение прав и свобод человека во время военного положения. Документ подписан главой ВСК, народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Впрочем, почему именно пригласили Олю Полякову и какие объяснения от нее ожидают, пока остается неизвестным. Певица не уточнила, связан ли вызов с каким-либо конкретным инцидентом или его публичной деятельностью.

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Дата публикации
Количество просмотров
464
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