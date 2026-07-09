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- Гламур
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Олю Полякову неожиданно вызвали в Киевский городской совет: звезда заинтриговала признанием
Артистка показала официальное приглашение.
Украинская певица Оля Полякова неожиданно сообщила, что должна явиться на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.
Об этом артистка рассказала в своем Instagram, где обнародовала скриншот официального приглашения. В то же время, Полякова не скрывала удивления ситуацией и лаконично отреагировала на полученный документ.
«Допелась…» — довольно иронично написала певица.
Из документа следует, что артистку приглашают принять участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады и предоставить показания или объяснения. Заседание запланировано на 13 июля, а до 10 июля Поляков должен подтвердить свое присутствие.
В самом приглашении говорится, что комиссия расследует возможные нарушения законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства, а также соблюдение прав и свобод человека во время военного положения. Документ подписан главой ВСК, народным депутатом Алексеем Гончаренко.
Впрочем, почему именно пригласили Олю Полякову и какие объяснения от нее ожидают, пока остается неизвестным. Певица не уточнила, связан ли вызов с каким-либо конкретным инцидентом или его публичной деятельностью.