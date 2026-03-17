Олю Полякову упрекнули в копировании Светланы Лободы: артистка ответила на вбросы

Светлана Лобода и Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на упреки, что она якобы копирует образ исполнительницы Светланы Лободы.

Недавно артистка выступила на сцене "Музыкальной платформе". Исполнительница спела в довольно провокационном образе - очках, леопардовом костюме и шубке. У пользователей разделились мнения относительно наряда Оли Поляковой. Одни восхищались образом певицы, а другим он напоминал тот, в котором выступала Светлана Лобода: "Лобода, здесь твой двойник", "подумала, что это Лобода", "вы копируете Лободу".

Оля Полякова на "Музыкальной платформе"

Оля Полякова на проекте "Ранок у великому місті" ответила на эти упреки. Артистку удивило такое сравнение. Певица отметила, что немало звезд, в частности, мировых, выступают в очках, и это не значит, что кто-то и кого-то копирует. А что же касается Светланы Лободы, то Оля Полякова отрезала, что уже пять лет ее не видела, поэтому вообще не знает, чем та занимается и в каких образах выступает на сцене.

"Это потому, что я в очках? Я еще могу показать 500 тысяч прекрасных людей, которые работают в мировом шоу-бизнесе в очках. Это во-первых! Во-вторых, честно говоря, я не видела этой артистки пять лет. Я понятия не имею, чем она занимается", - отрезала артистка.

