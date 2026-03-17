Олю Полякову упрекнули в копировании Светланы Лободы: артистка ответила на вбросы
Некоторым пользователям образ Оли Поляковой на сцене был похожим на тот, в котором выступает Светлана Лобода. Артистка прокомментировала это сравнение.
Украинская певица Оля Полякова отреагировала на упреки, что она якобы копирует образ исполнительницы Светланы Лободы.
Недавно артистка выступила на сцене "Музыкальной платформе". Исполнительница спела в довольно провокационном образе - очках, леопардовом костюме и шубке. У пользователей разделились мнения относительно наряда Оли Поляковой. Одни восхищались образом певицы, а другим он напоминал тот, в котором выступала Светлана Лобода: "Лобода, здесь твой двойник", "подумала, что это Лобода", "вы копируете Лободу".
Оля Полякова на проекте "Ранок у великому місті" ответила на эти упреки. Артистку удивило такое сравнение. Певица отметила, что немало звезд, в частности, мировых, выступают в очках, и это не значит, что кто-то и кого-то копирует. А что же касается Светланы Лободы, то Оля Полякова отрезала, что уже пять лет ее не видела, поэтому вообще не знает, чем та занимается и в каких образах выступает на сцене.
"Это потому, что я в очках? Я еще могу показать 500 тысяч прекрасных людей, которые работают в мировом шоу-бизнесе в очках. Это во-первых! Во-вторых, честно говоря, я не видела этой артистки пять лет. Я понятия не имею, чем она занимается", - отрезала артистка.
Напомним, недавно Оля Полякова разозлилась после проверки на границе. Исполнительница сделала громкое заявление.