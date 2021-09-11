Олю Полякову в розовом латексе захейтили за странные танцы на камеру: "Дайте новые глаза"

Знаменитость озадачила видео своего танца.
Популярная певица Оля Полякова, которая недавно рассказала о сексе с мужем на 17 году брака, сейчас озадачила своих фолловеров.
На своей странице в TikTok исполнительница запостила видео, где причудливо танцует на камеру. В ролике звезда появилась в латексном комбинезоне розового цвета и с ушками зайчика. Оля покрутилась, выпятив ягодицы.
@polyakova_olya
Лайки для Зайки ## superpuper ## like♬ Let's Groove — absolutesnacc
"Лайки для зайки", — написала знаменитость.
В комментариях несколько шокированы пользователи негативно высказались о танце артистки.
- Дайте новые глаза
- Мне страшно
- Ужас
- Эти движения выглядят максимально странно
Впрочем, некоторые поклонники оставили комплименты: "Классный костюм", "Оля, ты знаешь, что ты лучшая", "Вы очень красивая и роскошная".
Напомним, ранее 16-летняя дочь Оли Поляковой с дымом во рту шокировала короткой прической. Маша временно сменила образ.