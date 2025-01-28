Омаргалиева показала своего мужа-военного Тамерлана и публично обратилась к нему

Певица чувственно поздравила избранника с праздником.
Сегодня, 28 января, украинский певец, а ныне военнослужащий Тамерлан отмечает день рождения.
Поздравить защитника одной из первых взялась его жена, артистка Алена Омаргалиева. Несмотря на частые разлуки, исполнительница в фотоблоге обратилась к возлюбленному и выразила свои чувства. В поздравлении она пожелала Тамерлану воплотить все свои мечты.
"Любимый, с днем рождения. Пусть все задуманное сбудется. Люблю", — восхитила Алена.
Также певица показала общие архивные и относительно недавние фото с мужем. И даже поделилась редкими кадрами их сына и как они вместе проводили время.
В свою очередь Тамерлан в праздничный день показал фото, сделанное во время службы. В публикации он поделился впечатлениями от еще одного года жизни, который уже в прошлом, и выразил благодарность:
"С Днем рождения меня. +1 год опыта и молодости, новых вызовов и возможностей. Впереди много работы, мечтаний, реализаций. Благодарю всех, кто рядом и не сбавляет обороты, несется вперед – мы непобедимы. Спасибо большое Силам Обороны за качественную и профессиональную работу 24/7. Благодарю Господа за все. Всех обнимаю крепко", - растрогал именинник.
Напомним, в этот день свой день рождения также отмечает самая младшая дочь Александра Усика. Жена спортсмена Екатерина ошеломила, как быстро подросла их кроха.
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