Омаргалиева показала своего мужа-военного Тамерлана и публично обратилась к нему

Сегодня, 28 января, украинский певец, а ныне военнослужащий Тамерлан отмечает день рождения.

Поздравить защитника одной из первых взялась его жена, артистка Алена Омаргалиева. Несмотря на частые разлуки, исполнительница в фотоблоге обратилась к возлюбленному и выразила свои чувства. В поздравлении она пожелала Тамерлану воплотить все свои мечты.

"Любимый, с днем рождения. Пусть все задуманное сбудется. Люблю", — восхитила Алена.

Также певица показала общие архивные и относительно недавние фото с мужем. И даже поделилась редкими кадрами их сына и как они вместе проводили время.

Алена Омаргалиева и Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Алена Омаргалиева и Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Алена Омаргалиева и Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Алена Омаргалиева и Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

В свою очередь Тамерлан в праздничный день показал фото, сделанное во время службы. В публикации он поделился впечатлениями от еще одного года жизни, который уже в прошлом, и выразил благодарность:

"С Днем рождения меня. +1 год опыта и молодости, новых вызовов и возможностей. Впереди много работы, мечтаний, реализаций. Благодарю всех, кто рядом и не сбавляет обороты, несется вперед – мы непобедимы. Спасибо большое Силам Обороны за качественную и профессиональную работу 24/7. Благодарю Господа за все. Всех обнимаю крепко", - растрогал именинник.

Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Напомним, в этот день свой день рождения также отмечает самая младшая дочь Александра Усика. Жена спортсмена Екатерина ошеломила, как быстро подросла их кроха.

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