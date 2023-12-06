Омаргалиева проводила вечер с семьей, а Огневич – на сцене: звезды вспомнили, как праздновали Новый год

Певица Алена Омаргалиева объединила украинских артистов ради важного дела, чтобы украинцы почувствовали праздничное настроение, несмотря на непростое для страны время.

В частности, исполнительница собрала певцов Анну Тринчер, Позитива, DEMCHUK, Злату Огневич и ENLEO. Вместе они спели композицию "Святий Миколай", которую Алена Омаргалиева написала в прошлом году. Также артисты уже представили видеоработу, которую посвятили вере в чудеса.

Кроме того, артисты рассказали редакции сайта ТСН.ua о праздновании Нового года и поделились теплыми воспоминаниями с детства.

Алена Омаргалиева призналась, что обожала проводить новогодние праздники в семейном кругу. В частности, артистке запомнилось, как в детстве к ним приходил Святой Николай. Также певице всегда нравилось находить подарки под елкой.

"Помню, как Святой Николай пришел к нам в квартиру и поздравил с новогодними праздниками. Как правило, это был друг моих родителей, но все были счастливы видеть сказочного персонажа. Конечно, самое яркое воспоминание — это праздничные вечера с семьей. Мы радовались, когда собирались все вместе. Самый ожидаемый момент новогодней ночи, конечно, открытие подарков, ведь так интересно наконец узнать, что тебе положили под елку", — вспомнила Омаргалиева.

Алена Омаргалиева

А вот певица Злата Огневич рассказала, как вообще любит праздновать Новый год. Оказалось, что артистка обожает петь на сцене, так что праздник она проводит с творческой командой.

"Я обожаю праздновать Новый год на сцене вместе со своей командой, петь, поздравлять людей, это меня делает очень и очень счастливой. Я надеюсь, что в этот год мы тоже продолжим традицию — будем работать. Я загадаю желание, чтобы Новый год стал еще более плодотворным, еще более творческим", — призналась артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А вот самая заветная мечта Златы Огневич – мир в Украине.

"Сейчас у меня одна единственная мечта – победа нашей страны, спокойствие в сердцах и силы для всех тех, кто переживает темные бурные времена. И когда в нашу страну придут мирные времена, я стану по-настоящему счастливым человеком", — подчеркнула певица.

Исполнитель Позитив поделился воспоминанием из детства. Певец всегда писал письма с желаниями и в День святого Николая, и на Новый год.

"Я просил машинки на радиоуправлении, игровые приставки и чтобы в меня влюбилась соседка Света. Помню, как проснулся в День святого Николая, а под подушкой были подарки и письмо с поздравлениями от Святого Николая. Я поверил в это, был так счастлив. А оказалось, что это мама напечатала на нашем новом принтере. Если мама дарила подарки на День святого Николая, то папа — на Новый год. Об этом я узнал, когда узнал рукава его рубашки, торчавшие из сказочного костюма. Раньше я мечтал быть Майклом Джексоном. Сейчас мечтаю, чтобы все были здоровыми и счастливыми. Это даже не желание, а моя миссия", — поделился артист.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Певец DEMCHUK вспомнил, что родители в детстве осуществили его мечту и создали настоящую атмосферу чуда.

"Я обожал праздновать Новый год с мамой и папой, постоянно писал письма Николаю и всегда все, что я желал, появлялось у меня под подушкой или под елкой. Ярким воспоминанием является то, что однажды я очень хотел себе лыжи, о чем написал в письме Николаю, я до сих пор не понимаю, как мои родители смогли уже на следующее утро после написанного письма положить мне эти лыжи под кровать, потому что я им ничего не говорил об этом желании заранее. Это была настоящая магия, наверное из-за такой оперативности моих родителей я верил в Николая до очень позднего возраста. Сейчас я желаю, чтобы все дети в Украине могли почувствовать магию праздников и война не была преградой для этого, мечтаю об окончании войны и о нашей скорой победе", — отметил артист.

Demchuk

Исполнитель ENLEO поделился, что лет до десяти писал письма Николаю, но потом понял, что его не существует, поэтому просто начал говорить родителям, что хочет на праздник.

"Одним из таких подарков на Новый год был велосипед, о котором я мечтал несколько лет. На нем я зимой прокатился по льду и упал. Помню, как каждый Новый год мы встречались с нашими соседями по улице, запускали огромные салюты, которые за ощущениями напоминали отправление в космос. Все эти годы я вспоминаю с большой теплотой в сердце и душе. Сейчас по всей Украине и каждому украинцу я желаю не терять дух, сплачиваться, ведь это очень важно в эти времена. И Новый год - точно не стоит проводить одному. Встретьте этот год с друзьями, близкими, познакомьтесь с кем-то, сходите куда-нибудь", — посоветовал певец.

Enleo

Исполнительница Анна Тринчер рассказала, что обожает новогодние праздники, удивлять близких подарками и создавать зимний уют. В детстве певица всегда записывала мечты на бумаге.

"Когда была маленькой, то писала письма с мечтами, передавала маме, чтобы она их отправила Святому Николаю, поэтому, конечно, большинство из них осуществлялось. Но это были такие обычные детские пожелания, что-то вроде желанной игрушки. Сейчас желание только одно и оно, уверена, совпадает с мечтой большинства украинцев — победа Украины", — отметила певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, 24 декабря в 21:00 канал "1+1 Украина" покажет зрителям проект "Різдво. Ти не один". Ранее сайт ТСН.ua писал, чем будет удивлять праздничное шоу.

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