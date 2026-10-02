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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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272
Время на прочтение
2 мин

"Он очень харизматичен": новая возлюбленная Ахтема Сеитаблаева откровенно рассказала об их отношениях

Избранница режиссёра впервые раскрыла подробности о себе и рассказала о своей деятельности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ахтем Сейтаблаев со своей избранницей Еленой

Ахтем Сейтаблаев со своей избранницей Еленой

Избранница украинского режиссёра и актёра Ахтема Сеитаблаева, Елена, впервые публично прокомментировала их отношения и призналась, что именно её привлекло в возлюбленном.

В беседе с ведущей проекта «Наодинці з Гламуром» Анной Севастьяновой женщина рассказала, как познакомилась с Сеитаблаевым и что больше всего её в нём восхищает. По словам избранницы режиссёра, он сразу привлек её внимание своей харизмой.

«Ахтем. Он очень харизматичен», — кратко ответила она на вопрос Анны Севастьяновой.

Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

Впрочем, на этом комплименты не ограничились. Избранница Сеитаблаева также отметила его внешность и улыбку.

Во время интервью Анна Севастьянова поинтересовалась, как давно пара вместе. Однако возлюбленная режиссера решила не раскрывать точный срок их отношений и ответила довольно загадочно: «Достаточно».

Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

В то же время женщина рассказала, какой из фильмов с участием Сеитаблаева ей нравится больше всего. Среди его актерских работ она назвала картину «Домой», в которой он сыграл главную роль.

«Это, по-моему, его лучшая актерская работа», — отметила возлюбленная режиссера.

Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

В ходе беседы также выяснилось, что она не имеет отношения к кинематографу. На вопрос о своей деятельности женщина ответила, что занимается общественной деятельностью, а затем уточнила, что это связано с дипломатией.

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке:
Где сейчас ПАШИНИН? Ревность Сеитаблаева и какой ПОСМЕРТНЫЙ подарок тронул Андриенко.

Напомним, недавно Ахтем Сейтаблаев рассказал, как обстоят дела в отношениях с новой возлюбленной и чем она его покорила.

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