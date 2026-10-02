"Он очень харизматичен": новая возлюбленная Ахтема Сеитаблаева откровенно рассказала об их отношениях

Ахтем Сейтаблаев со своей избранницей Еленой

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Избранница украинского режиссёра и актёра Ахтема Сеитаблаева, Елена, впервые публично прокомментировала их отношения и призналась, что именно её привлекло в возлюбленном.

В беседе с ведущей проекта «Наодинці з Гламуром» Анной Севастьяновой женщина рассказала, как познакомилась с Сеитаблаевым и что больше всего её в нём восхищает. По словам избранницы режиссёра, он сразу привлек её внимание своей харизмой.

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«Ахтем. Он очень харизматичен», — кратко ответила она на вопрос Анны Севастьяновой.

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Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

Впрочем, на этом комплименты не ограничились. Избранница Сеитаблаева также отметила его внешность и улыбку.

Во время интервью Анна Севастьянова поинтересовалась, как давно пара вместе. Однако возлюбленная режиссера решила не раскрывать точный срок их отношений и ответила довольно загадочно: «Достаточно».

Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

В то же время женщина рассказала, какой из фильмов с участием Сеитаблаева ей нравится больше всего. Среди его актерских работ она назвала картину «Домой», в которой он сыграл главную роль.

«Это, по-моему, его лучшая актерская работа», — отметила возлюбленная режиссера.

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Ахтем Сеитаблаев со своей избранницей Еленой

В ходе беседы также выяснилось, что она не имеет отношения к кинематографу. На вопрос о своей деятельности женщина ответила, что занимается общественной деятельностью, а затем уточнила, что это связано с дипломатией.

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке:

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Напомним, недавно Ахтем Сейтаблаев рассказал, как обстоят дела в отношениях с новой возлюбленной и чем она его покорила.

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