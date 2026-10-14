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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Она моя копия": муж Федишин раскрыл подробности потери дочери и спасения жены

Муж певицы рассказал о потере долгожданной дочери, тяжелых родах Ирины и операции, после которой врачи боролись за ее жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ирина Федишин

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Муж украинской певицы Ирины Федишин, Виталий Челнык, ошеломил трагическим известием о потере новорожденной дочери и рассказал, что артистка чуть не погибла во время родов.

Супруги с нетерпением ждали появления девочки. Они мечтали впервые взять ее на руки и привезти домой. До долгожданной встречи оставались считанные дни. Однако все обернулось трагедией. Семья потеряла ребенка, а сама Ирина оказалась в критическом состоянии. По словам мужчины, врачам пришлось бороться за жизнь его любимой.

«Мы так мечтали о нашей дочери. Так ждали ее появления на свет. Представляли, какой она будет, как в первый раз возьмем ее на руки, как обнимем, как привезем домой. Мы были так близко к нашему счастью. Так невероятно близко. Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но случилось иначе. Мы ее потеряли. Я ее видел. Она моя копия», — поделился Виталий Челнок.

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Муж признался, что ему удалось увидеть дочь, которая, по его словам, была его копией. Пережитое стало для него не только утратой взлелеянного в мечтах ребенка, но и одним из самых страшных моментов в жизни. Ведь вместе с дочкой он мог потерять и жену. Ирина пережила тяжелейшие роды, сложное хирургическое вмешательство и значительную кровопотерю. Сейчас семье приходится постепенно приходить в себя после трагедии и искать силы, чтобы двигаться дальше.

«Тот день навсегда останется для меня днем наибольшей потери, но вместе с тем и вторым днем рождения моей жены. Бог забрал к себе нашего маленького Ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я очень благодарен», — написал мужчина певицы.

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Виталий также обратился ко всем, кто поддерживает семью в этот трудный период. Он поблагодарил многочисленные сообщения, молитвы и цветы, которые люди передают в больницу. Супруги пока не в силах лично ответить каждому, однако, как отметил мужчина, они видят и чувствуют поддержку неравнодушных.

Он не скрывает, что впереди их с женой ждет непростой путь восстановления после пережитого. Супруги будут пытаться поддерживать друг друга и находить силы ради семьи и детей, которые уже есть в их жизни. В то же время память о маленькой дочери навсегда останется частью их семьи.

«Наша маленькая дочь, мы так и не смогли забрать тебя домой. Но ты навсегда останешься частью нашей семьи, нашей жизни и наших сердец», — трогательно написал Виталий.

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Напомним, что недавно Ольга Сумская поддержала Федишин после потери дочери и шокировала, как сама едва не потеряла ребенка.

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