"Она моя копия": муж Федишин раскрыл подробности потери дочери и спасения жены

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Муж украинской певицы Ирины Федишин, Виталий Челнык, ошеломил трагическим известием о потере новорожденной дочери и рассказал, что артистка чуть не погибла во время родов.

Супруги с нетерпением ждали появления девочки. Они мечтали впервые взять ее на руки и привезти домой. До долгожданной встречи оставались считанные дни. Однако все обернулось трагедией. Семья потеряла ребенка, а сама Ирина оказалась в критическом состоянии. По словам мужчины, врачам пришлось бороться за жизнь его любимой.

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«Мы так мечтали о нашей дочери. Так ждали ее появления на свет. Представляли, какой она будет, как в первый раз возьмем ее на руки, как обнимем, как привезем домой. Мы были так близко к нашему счастью. Так невероятно близко. Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но случилось иначе. Мы ее потеряли. Я ее видел. Она моя копия», — поделился Виталий Челнок.

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Сообщение Виталия Челнока

Муж признался, что ему удалось увидеть дочь, которая, по его словам, была его копией. Пережитое стало для него не только утратой взлелеянного в мечтах ребенка, но и одним из самых страшных моментов в жизни. Ведь вместе с дочкой он мог потерять и жену. Ирина пережила тяжелейшие роды, сложное хирургическое вмешательство и значительную кровопотерю. Сейчас семье приходится постепенно приходить в себя после трагедии и искать силы, чтобы двигаться дальше.

«Тот день навсегда останется для меня днем наибольшей потери, но вместе с тем и вторым днем рождения моей жены. Бог забрал к себе нашего маленького Ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я очень благодарен», — написал мужчина певицы.

Сообщение Виталия Челнока

Виталий также обратился ко всем, кто поддерживает семью в этот трудный период. Он поблагодарил многочисленные сообщения, молитвы и цветы, которые люди передают в больницу. Супруги пока не в силах лично ответить каждому, однако, как отметил мужчина, они видят и чувствуют поддержку неравнодушных.

Он не скрывает, что впереди их с женой ждет непростой путь восстановления после пережитого. Супруги будут пытаться поддерживать друг друга и находить силы ради семьи и детей, которые уже есть в их жизни. В то же время память о маленькой дочери навсегда останется частью их семьи.

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«Наша маленькая дочь, мы так и не смогли забрать тебя домой. Но ты навсегда останешься частью нашей семьи, нашей жизни и наших сердец», — трогательно написал Виталий.

Сообщение Виталия Челнока

Напомним, что недавно Ольга Сумская поддержала Федишин после потери дочери и шокировала, как сама едва не потеряла ребенка.

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