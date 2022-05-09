"Они приехали по приглашению Зеленского": министр культуры рассказал о приезде U2 в Киев

Вчера, 8 мая, легендарная ирландская рок-группа U2 во главе с солистом Боно неожиданно дала концерт в киевском метро.
Также участники коллектива посетили освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень.
Как рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, визит коллектива не был неожиданностью. Музыкантов в Киев пригласил президент Украины Владимир Зеленский.
"Они приехали по приглашению Владимира Зеленского и говорят, что поддержат любое приглашение от Украины, потому что всем сердцем поддерживают украинцев", — отметил Ткаченко.
К слову, в киевском метро на станции "Крещатик" коллектив исполнял свои культовые хиты "With Or Without You", "Angel Of Harlem" и другие. Позже на платформе к U2 присоединилась и группа "Антитела" во главе с фронтменом Тарасом Тополей. Тарас вместе с Боно исполнили кавер на хит "Stand By Me" исполнителя Ben E. King.
"Вы сегодня сражаетесь не только за вашу свободу, но и за нашу тоже", — сказал Боно.
К слову, ранее Тарас Тополя рассказывал, что импровизированный дуэт с ирландской рок-группой помог организовать и певец Эд Ширан, который на днях представил дуэтный трек с "Антителами" 2Step.
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