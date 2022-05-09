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"Они приехали по приглашению Зеленского": министр культуры рассказал о приезде U2 в Киев

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"Они приехали по приглашению Зеленского": министр культуры рассказал о приезде U2 в Киев

Боно / Associated Press

Вчера, 8 мая, легендарная ирландская рок-группа U2 во главе с солистом Боно неожиданно дала концерт в киевском метро.

Также участники коллектива посетили освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень.

Как рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, визит коллектива не был неожиданностью. Музыкантов в Киев пригласил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Александр Маркушин/Telegram / ©
Фото: Александр Маркушин/Telegram

"Они приехали по приглашению Владимира Зеленского и говорят, что поддержат любое приглашение от Украины, потому что всем сердцем поддерживают украинцев", — отметил Ткаченко.

К слову, в киевском метро на станции "Крещатик" коллектив исполнял свои культовые хиты "With Or Without You", "Angel Of Harlem" и другие. Позже на платформе к U2 присоединилась и группа "Антитела" во главе с фронтменом Тарасом Тополей. Тарас вместе с Боно исполнили кавер на хит "Stand By Me" исполнителя Ben E. King.

Солист группы U2 спел прямо на станции метро "Крещатик"

Солист группы U2 спел прямо на станции метро "Крещатик"

"Вы сегодня сражаетесь не только за вашу свободу, но и за нашу тоже", — сказал Боно.

К слову, ранее Тарас Тополя рассказывал, что импровизированный дуэт с ирландской рок-группой помог организовать и певец Эд Ширан, который на днях представил дуэтный трек с "Антителами" 2Step.

Тарас Тополя прокомментировал свое выступление с Боно из U2 в киевской подземке

Тарас Тополя прокомментировал свое выступление с Боно из U2 в киевской подземке

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