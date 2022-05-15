"Они тупые курицы и петухи": Дмитрий Гордон жестко высказался об артистах-путинистах

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину украинские артисты пытались достучаться до своих коллег из России, чтобы они донесли людям правду.

Впрочем, это оказалось зря. Ведь многие выбрали молчание, или еще хуже – поддерживать политический режим кремлевского диктатора.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что артисты, которые молчат или поддерживают войну в Украине: Киркоров, Басков, Королева – они выбрали деньги вместо совести.

"Все перечисленные вами люди, и не только они – все они духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть и Родину свою, я о Наташе Королевой и о ее муже Тарзане, у которого украинская фамилия – Глушко. Эти люди без Родины, без флага, без чести, без совести. У них на первом плане деньги. Поэтому там не о ком говорить. Знаете, даже не хочется тратить бранные слова, которых у меня много, но есть такое украинское слово хорошее — подонки. Они — подонки. Другого слова у меня сейчас даже и нет", — сказал в интервью "ЖВЛ" Дмитрий Гордон.

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Поэтому медийщик даже не пытался достучаться до российских артистов, ведь понимает, что это не принесет никакого результата.

"Не о чем с ними говорить. Они выбрали деньги, у них нет совести, чести. Что о них говорить, они тупые курицы и петухи. Хорошо сказал, петухи в прямом смысле этого слова", — добавил Гордон.

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