Онкобольная Шеннен Доэрти обратилась к Кейт Миддлтон, у которой обнаружили рак

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая в течение 9 лет борется с раком молочной железы, поддержала Кейт Миддлтон, у которой обнаружили рак.

На странице в Instagram звезда сериала "Зачарованные" разместила эмоциональный пост, в котором заговорила о праве публичного человека на личное пространство:

"Быть публичной фигурой не значит, что общество владеет этим человеком. Мы все имеем право пройти через болезнь или жизнь в личном порядке. Давление, теории заговора и просто болезненное любопытство заставило эту личность все объяснить, прежде чем она смирилась с этим и смогла объяснить своим детям", — написала Доэрти.

Шеннен Доэрти поддержала Кейт Миддлтон, у которой обнаружили рак / Фото: instagram.com/theshando

Артистка выразила надежду, что эта ситуация станет уроком для всех, что необходимо уважать частную жизнь других, независимо от того, находятся ли они в поле зрения общественности.

Вместе с тем Доэрти обратилась и к принцессе Уэльской Кейт и выразила ей свое восхищение:

"И принцессе Кейт: я восхищаюсь вашей силой, несмотря на бесконечный напор, которому вы подвергаетесь, переживая рак", — добавила актриса.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак. Принцесса Уэльская записала видеообращение, в котором поделилась, что проходит химиотерапию. До этого у поклонников королевской семьи возникла куча вопросов о том, куда исчезла жена принца Уильяма после операции на брюшной полости, которую перенесла в январе этого года. Ведь после этого Кейт Миддлтон просто исчезла и о ней не было ничего известно.

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