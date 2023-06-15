Онкобольная Шеннен Доэрти перенесла операцию по удалению опухоли в головном мозге

Звезда сериала "Зачарованные", американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, что перенесла операцию по удалению опухоли в головном мозге.

Звезда Голливуда поделилась в Instagram, что хирургическое вмешательство было 16 января. Онкобольная Доэрти боялась операции. Актриса волновалась, что последствия будут неутешительными. Шеннен была уверена, что даже может умереть.

Шеннен Доэрти в больнице / Фото: instagram.com/theshando

"16 января 2023 года. Хирургическое отделение. У меня опухоль в головном мозге, которую хотят удалить, а также сделать биопсию. Я стараюсь быть храброй, но я боюсь. Страх переполнял меня. Я боялась всех возможных плохих последствий, переживала, что оставлю маму и как это повлияет на нее. Я волновалась, что выйду после операции уже не я. Вот как может выглядеть рак", — поделилась актриса.

Напомним, ранее Шеннен Доэрти рассказала, что у нее образовались метастазы в головном мозге. Актриса ранее показывала видео, как проходит облучение.

Шеннен Доэрти в больнице / Фото: instagram.com/theshando

Шеннен Доэрти больна раком – что известно

О страшной болезни Шеннен Доэрти стало известно в марте 2015 года. У актрисы диагностировали рак молочной железы. Уже в мае 2016 года знаменитость перенесла мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию. В 2017 году Шеннен сообщила о ремиссии.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

Однако уже в 2020 году актриса поделилась, что рак вернулся. У нее диагностировали четвертую стадию. В этом году Шеннен сообщила, что в ее головном мозге образовались метастазы.

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