Онкобольная Шеннен Доэрти появилась на публике после тяжелой операции на мозге

Звезда чувствует себя уже лучше.

Звезда сериала "Все женщины – ведьмы", американская актриса Шеннен Доэрти показалась на публике после тяжелой операции на головном мозге.

Актриса попала в объективы папарацци по дороге в ресторан в Малибу, в Калифорнии. Шеннен не пряталась от фотокамер, а наоборот была очень приветлива и широко улыбалась.

Для выхода звезда выбрала темно-синий свитер и джинсы, дополненные белыми кедами, а глаза прикрыла солнцезащитными очками.

Поклонники были очень рады увидеть Шеннен в таком отличном настроении и хорошем самочувствии после довольно сложного операционного вмешательства.

Шеннен Доэрти больна раком – что известно

Актриса сообщила о своем страшном диагнозе в марте 2015 года. Тогда врачи диагностировали у нее рак молочной железы. В мае 2016 года звезде пришлось перенести мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию. С 2017 года Шеннен находилась в ремиссии, однако в 2020 году рак вернулся.

Шеннен Доэрти / Фото: instagram.com/theshando

На этот раз метастазы образовались в головном мозге актрисы. У нее диагностировали четвертую стадию. В январе 2023 года Шеннен перенесла операцию по удалению опухолей в мозге.

Шеннен Доэрти в больнице / Фото: instagram.com/theshando

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