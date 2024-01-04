Онкобольная Шеннен Доэрти призналась, как проходит ее лечение и какие прогнозы дают врачи

Американская актриса, звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти рассказала, как проходит ее лечение от рака четвертой стадии и какие прогнозы дают врачи.

Знаменитость в подкасте Let's Be Clear выразилась, что верит в будущее медицины. Актриса убеждена, что вскоре появится лечение, которое поможет ей побороть страшную болезнь.

"Я всегда говорю о том, что нам просто нужно выдержать еще три-пять лет. Тогда будет Т-клеточная терапия или будет что-то другое. Появится гораздо больше вариантов, которые помогут продержаться еще пять лет. Тогда, после этих пяти лет, появится куча других вариантов, и в конце концов найдутся лекарства", — высказалась актриса, пишет Page Six.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

Тем временем врач-онколог Лоуренс Пиро сравнил борьбу с раком с конными скачками. Пока конь помогает всаднику добиваться результатов, тот им пользуется, а если нет – то меняет. Медик говорит, что онкобольные могут находиться на одном лечении, а затем, когда появится новое, более действенное, переходят на другое.

"Я всегда говорю, что важно думать о каждой терапии как о коне, а во время конной гонки вы хотите ездить на коне, пока он ездит, а потом вы едете на другом коне уже дольше... Вы надеетесь, что вы сделаете несколько кругов, а потом появится еще одна новая пара лошадей, чтобы сделать гонку гораздо длиннее", — высказался врач.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

Шеннен Доэрти после слов онколога подчеркнула, что сейчас находится на одном лечении и пытается сделать все возможное, чтобы оно помогало ей. Однако, когда появится более действенное, актриса попробует другой метод борьбы с раком.

"Я еду верхом на этих лошадях, чтобы добраться до нового комплекта лошадей, и я стараюсь сделать так, чтобы тот, на котором я сейчас, прослужил как можно дольше", — отметила актриса.

Напомним, в 2015 году у Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. После двух лет лечения актриса сообщила, что наступила ремиссия. Однако в 2019 году недуг вернулся. В 2020 году артистка объявила, что страдает раком четвертой стадии с метастазами. В июне 2023 года Доэрти сообщила, что рак распространился на мозг и на кости.

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