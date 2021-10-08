Онкобольная Шеннен Доэрти шокировала фото, где появилась лысая с окровавленным платком в носу

Актриса показала "честные" снимки.

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая продолжает борьбу с онкозаболеванием, откровенно рассказала о своем пути.

Так, в месяц осведомленности о раке груди знаменитость решила поделиться своей историей и шокировала "честными" фото. На странице в Instagram 50-летняя звезда культовых сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" запостила снимок, где появилась лысая с окровавленным платком в носу.

Доэрти / instagram.com/theshando

"Все это красиво? Нет, но это правдиво, и я надеюсь поделиться тем, что мы все станем более образованными, лучше узнаем, как выглядит рак. Я надеюсь, что призываю людей проходить маммографию, проходить регулярные осмотры, избавляться от страха и сталкиваться с тем, что может быть перед вами. В 2015 году мне поставили диагноз "рак груди". Мне сделали мастэктомию, сделали химиотерапию и лучевую терапию. У меня было много носовых кровотечений из-за химиотерапии. Не уверена, что кто-нибудь из вас это почувствовал. Я тоже очень устала", — поделилась Доэрти.

Актриса добавила, что тогда юмор помог ей пройти через то, что казалось невозможным. Так, знаменитость запостила фотографию, где спит в забавной пижаме Cookie Monster и маске для сна.

Доэрти / instagram.com/theshando

"Я поддержала себя, надев забавную пижаму, которую подарила мне моя подруга Кристи. Действительно ли она меня развеселила? Да!!! Я нелепо выглядела, и в этой бессмысленности я могла смеяться над собой. Я надеюсь, что все мы находим юмор в невозможном", — добавила она.

В комментариях сторонники поддержали кумира и написали, что она очень сильная женщина.

Напомним, Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году. Два года спустя она объявила, что ее рак в стадии ремиссии, но в феврале в 2020-м звезда сообщила, что болезнь вернулась и уже на 4 стадии.

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