Онуфрийчук, Карпа и Савлепов: украинские звезды, которые поженились с иностранцами

Также вышли замуж за любимых из-за рубежа Екатерина Бужинская и Камалия.

Нередко женщины мечтают встретить иностранного принца и выйти за него замуж.

Украинские звезды также все чаще выбирают любимых из-за рубежа. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских знаменитостях, которые поженились с иностранцами.

Камалия и Мохаммад Захур

Камалия и Мохаммад Захур / instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия более 18 лет назад покорила сердце пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Звездные супруги познакомились на одной из закрытых вечеринок. Ей было 26, а ему — 48 лет. Через неделю они начали жить вместе, а через два месяца мужчина повез свою избранницу в Дубай и Пакистан, где подготовил для нее предложение-сюрприз. Захур приобрел Камалии красное сари, что очень озадачило девушку. Впрочем, исполнительница согласилась стать женой Захура.

В 2003-м влюбленные поженились. Сейчас супруги воспитывают 8-летних двойняшек — Арабеллу и Мирабеллу.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / instagram.com/kamaliyaofficial

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Иванна Онуфрийчук и Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук в этом году сыграла пышную свадьбу на Мальдивах с бизнесменом казахского происхождения Алмазом.

Будущие супруги познакомились летом в 2018-м на испанском детокс-курорте. Алмаз заговорил с красавицей, когда они занимались в спортзале на беговой дорожке. Год они переписывались как друзья, потом встретились в Катаре, а затем Алмаз прилетел к Иванне из Киева на Сейшелы, где она отдыхала с подругой. Так и закрутился роман.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Впрочем, недавно Иванна заявила, что они с мужем до сих пор официально не расписались. Как говорит звезда, они не могут определиться, в какой стране хотят оформить свой брак. Алмаз планирует расписаться в Швейцарии, а Иванна — в Украине.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Участник группы "Агонь" Антон Савлепов весной распрощался с холостяцкой жизнью. Артист женился на русской актрисе Ирине Горбачевой.

В 2019-м она приняла участие в съемках клипа Савлепова и его группы "Агонь" на трек "Бомба", а об их отношениях стало известно в августе прошлого года.

Антон делал предложение Ирине дважды — впервые он позвал любимую замуж телефону, а затем организовал романтический сюрприз в Киеве. 21 марта в этои году они устроили тайную свадьбу. Празднование состоялось в узком кругу друзей и близких пары "практически на даче".

Свадьба Антона Савлепова и Ирины Горбачевой / скриншот с видео

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев / instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская 7 лет назад вышла замуж за болгарского бизнесмена Димитара Стойчева. Пара сказала друг другу "да" 23 апреля в 2014 году.

Интересно, что во время их первой встречи звезда едва не оттолкнула будущего мужа. Так, Димитар поспорил со своим другом, который сказал, что не стоит даже подходить к Кате. Впрочем, Стойчев поспорил на несколько тысяч евро, что Бужинская станет его женой. И через полгода пара действительно поженилась.

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев / instagram.com/buzhynska

В их браке родились двойняшки Катя и Дима, которым в конце 2020-го исполнилось 4 года. Также артистка воспитывает дочь Елену, которую родила в первом браке с продюсером Юрием Клевенковим.

Макс Чмерковский и Пэта Маргатройд

Макс Чмерковский и Пэта Маргатройд / instagram.com/maksimc

Судья "Танцев со звездами", украинско-американский чемпион мира по латинских танцах Макс Чмерковский выбрал себе в жены австралийскую танцовщицу Пету Маргатройд. Они познакомились на Бродвее, когда Макс был помолвлен, а Пэта была в отношениях.

Макс разорвал помолвку с украинской эмигранткой Кариной Смирнофф. А в 2012 году оказался с Петой на одном паркете американских "Танцев со звездами". Там между ними и вспыхнул страстный роман. Через три года Чмерковский сделал любимой предложение. Впрочем, как недавно признался артист, он некоторое время был неуверен в своих чувствах к нынешней жене. Макс боялся, что закончится его холостяцкий период и как-то ушел от жены прямо в аэропорту. Позже он понял, что любит только свою жену. Правда, понадобилось некоторое время, чтобы Пэта его простила.

Макс Чмерковский и Пэта Маргатройд / instagram.com/maksimc

В 2017 году у супругов родился сын Шай Александр.

Ирэна Карпа и Людовик Требюше

Ирэна Карпа и Людовик Требюше / instagram.com/qarpa

Писательница Ирэна Карпа отдала свое сердце французу Людовику Требюше. Инженер, занимающийся цифровым обеспечением культурных и медийных структур, стал третьим мужем украинском. А еще он дипломат и потомок рода писателя Виктора Гюго. Познакомилась пара на обеде с общими друзьями через 13 дней после того, как Ирена приехала во Францию с дипломатической миссией.

Ирэна Карпа и Людовик Требюше / instagram.com/qarpa

К слову, это не первый муж-иностранец Карпы. Так, до Луи она была замужем дважды. Первым мужем певицы был украинский журналист, а вторым — американский финансист. От него Карпа родила двух дочерей.

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