Онуфрийчук очаровала редкими кадрами с сестрами и удивила разницей в возрасте

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась кадрами, на которых нежится в постели вместе с близкими людьми — сестрами Ириной и Богданой.

Девушки устроили настоящий "сестринский девичник". Сестры смеялись, дебоширили и даже устроили битву подушками. Под трогательным роликом в Instagram телеведущая оставила подпись, которая растрогала ее поклонников.

"Между нами — двадцать пять лет разницы в возрасте, но ноль разницы в том, как мы вместе умеем веселиться. Ируся старше на шесть, Богданка младше на девятнадцать лет — три разных поколения. С одной можно говорить о жизни, с другой — о трендах, а с обеими — о любви. Как же круто иметь таких сестер", — трогательно написала звезда под постом.

Иванна Онуфрийчук с сестрами / © instagram.com/ivannaonufriichuk

В комментариях фанаты засыпали Иванну комплиментами и признались, что видео излучает тепло и искренность. Юзеры были в восторге от девушек и их отдыха:

Как же это круто - иметь сестру... Да еще и не одну!

Красавицы-украинки!

Девочки, вы просто великолепны

Звезда призналась, что из-за плотного графика им нечасто удается собраться вместе, поэтому такие встречи становятся особенными: "Каждый раз, когда мы вместе — это лучшие сестринские девичники".

Напомним, недавно Иванна Онуфричук поделилась теплыми кадрами с полуторагодовалым сыночком Адамом от мужа-бизнесмена. Знаменитость похвасталась, как проводит время со своим малышом.