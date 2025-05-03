Онуфрийчук показала подросшего сына и какой конфуз случился на его первом дне рождении

Иванна Онуфрийчук с сыном и мужем / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук показала празднование дня рождения своего сына Адама.

Раньше возраст мальчика звездная мама держала в тайне из-за суеверной семьи. Однако позже раскрыла все карты и сообщила, что малыш родился в апреле прошлого года. Так что недавно ему исполнился один год. Иванна организовала имениннику настоящий праздник и заказала торт.

На счастливых кадрах Онуфрийчук позирует не только с сынишкой, но и своим мужем Алмазом. Звездные родители позаботились о фотозоне с шариками и игрушками у себя дома и порадовали малыша десертом со свечой, зацеловав его. Правда, маленький Адам отказался пробовать торт, вместо этого дал несколько кусочков маме. А в конце случайно торт оказался на полу.

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Иванна Онуфрийчук с сыном и мужем / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Несмотря на конфуз и сложные моменты материнства, телеведущая поделилась эмоциями от такой трогательной даты и призналась, что на самом деле очень рада появлению в семье сынишки.

"Год невероятного счастья, открытий, приключений и объятий. Год с бессонными ночами, первыми зубками и словами. Год, когда мы родились как родители. Первый год нашего Адамчика", — восхитила звезда.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару поздравила своего мужа-иностранца с днем рождения и показала их редкие совместные фото.