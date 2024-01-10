Онуфрийчук, Полякова, Ахат и другие: украинские звезды, которые замужем за миллионерами

Не редкость, когда популярные женщины выходят замуж за состоятельного избранника. Однако некоторые выбрали себе в мужья миллионера.

Одним известным украинкам повезло обрести свое счастье в Украине, а у других встретить любовь за границей. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто из украинских звезд вышел замуж за миллионера и как сложилась их супружеская жизнь.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Избранником украинской телеведущей стал казахский миллионер Алмаз. Парочка познакомилась в 2018 году во время отдыха в Испании. Совместные телефонные разговоры, встречи, прогулки закончились тем, что Алмаз сделал предложение Иванне. В феврале 2021 года влюбленные устроили свадьбу на Мальдивах, а уже в ноябре они узаконили брак в Украине. В настоящее время влюбленные живут вместе в Швейцарии.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Певица вышла замуж за бизнесмена в 2004 году. Разница в возрасте, которая составляет 16 лет, влюбленным не помешала. Оля говорила, что муж ее поддерживал в начале карьеры и во всех творческих начинаниях. В настоящее время влюбленные уже почти 20 лет живут в счастливом браке. Полякова и Буряковский также воспитывают двух дочерей – 18-летнюю Машу и 12-летнюю Алису.

Оля Полякова с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Алла Костромичева и Джейсон Капоне

Украинская модель вышла замуж в 2015 году. Избранником знаменитости стал итальянский миллионер Джейсон Капоне. Пара не устраивала громкую свадьбу, а лишь тихо и скромно расписалась в США. В ноябре 2015 года Алла родила сына Сальваторе, а уже в июне 2023 года модель объявила о рождении дочери Авроры.

Алла Костромичева с мужем / Фото: instagram.com/alla

Ксения Бугримова и Сашик Лакмал

Украинский режиссер вышла замуж за принца из Шри-Ланки – Сашика Лакмала. Свадьбу пара сыграла на берегу Индийского океана. Вместе супруги воспитывают сына Оскара, который родился в 2019 году.

Ксения Бугримова с мужем и сыном / Фото: instagram.com/xenia_bugrimova

Ассия Ахат и Игорь Баленко

Украинская певица Ассия Ахат в 2000 году вышла замуж за миллионера. Избранником исполнительницы стал украинский предприниматель Игорь Баленко. На момент женитьбы у каждого из них был ребенок. Позже у супругов родился совместный сын Филипп.

Ассия Ахат с мужем / Фото: instagram.com/ahhattassia

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон

Шоумен и журналистка поженились в 2011 году. У супругов трое общих дочерей – Санта, Алиса и Лиана. Алеся и Дмитрий живут в счастливом браке. Более того, Гордон, который до свадьбы с Бацман был дважды женат, называет свою жену лучшей женщиной в его жизни.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

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