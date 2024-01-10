Онуфрийчук, Полякова, Ахат и другие: украинские звезды, которые замужем за миллионерами

Одни знаменитости выходили замуж за украинца, а другие – за иностранца.
Не редкость, когда популярные женщины выходят замуж за состоятельного избранника. Однако некоторые выбрали себе в мужья миллионера.
Одним известным украинкам повезло обрести свое счастье в Украине, а у других встретить любовь за границей. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто из украинских звезд вышел замуж за миллионера и как сложилась их супружеская жизнь.
Иванна Онуфрийчук и Алмаз
Избранником украинской телеведущей стал казахский миллионер Алмаз. Парочка познакомилась в 2018 году во время отдыха в Испании. Совместные телефонные разговоры, встречи, прогулки закончились тем, что Алмаз сделал предложение Иванне. В феврале 2021 года влюбленные устроили свадьбу на Мальдивах, а уже в ноябре они узаконили брак в Украине. В настоящее время влюбленные живут вместе в Швейцарии.
Оля Полякова и Вадим Буряковский
Певица вышла замуж за бизнесмена в 2004 году. Разница в возрасте, которая составляет 16 лет, влюбленным не помешала. Оля говорила, что муж ее поддерживал в начале карьеры и во всех творческих начинаниях. В настоящее время влюбленные уже почти 20 лет живут в счастливом браке. Полякова и Буряковский также воспитывают двух дочерей – 18-летнюю Машу и 12-летнюю Алису.
Алла Костромичева и Джейсон Капоне
Украинская модель вышла замуж в 2015 году. Избранником знаменитости стал итальянский миллионер Джейсон Капоне. Пара не устраивала громкую свадьбу, а лишь тихо и скромно расписалась в США. В ноябре 2015 года Алла родила сына Сальваторе, а уже в июне 2023 года модель объявила о рождении дочери Авроры.
Ксения Бугримова и Сашик Лакмал
Украинский режиссер вышла замуж за принца из Шри-Ланки – Сашика Лакмала. Свадьбу пара сыграла на берегу Индийского океана. Вместе супруги воспитывают сына Оскара, который родился в 2019 году.
Ассия Ахат и Игорь Баленко
Украинская певица Ассия Ахат в 2000 году вышла замуж за миллионера. Избранником исполнительницы стал украинский предприниматель Игорь Баленко. На момент женитьбы у каждого из них был ребенок. Позже у супругов родился совместный сын Филипп.
Алеся Бацман и Дмитрий Гордон
Шоумен и журналистка поженились в 2011 году. У супругов трое общих дочерей – Санта, Алиса и Лиана. Алеся и Дмитрий живут в счастливом браке. Более того, Гордон, который до свадьбы с Бацман был дважды женат, называет свою жену лучшей женщиной в его жизни.
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