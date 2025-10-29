- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Онуфрийчук растрогала поздравлением маме в ее день рождения: как выглядит родной человек звезды
Знаменитость растрогала Сеть теплыми словами маме в день рождения и показала счастливую семью.
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук умилила Сеть теплыми словами, которыми поздравила свою маму Светлану с праздником.
Знаменитость поделилась искренним сообщением и показала, как их семья отпраздновала день рождения родной женщины. На опубликованных в Instagram кадрах Иванна вместе с родными празднует в уютном ресторане. Имениннице выносят огромный праздничный торт, а рядом — улыбающиеся дети и близкие, которые радуются вместе с ней.
В подписи к видео телеведущая трогательно поблагодарила маму за тепло, любовь и поддержку, которые она дарит семье ежедневно: "Самое ценное, что у нас есть — это наша мама. Она всю жизнь учит нас главному — любить. Любить родных, близких, ценить отношения, помогать тем, кто рядом и кто нуждается... Мам, спасибо тебе за все, что ты делаешь и чему нас учишь. Мы — вместе. Мы - родня. И это твоя заслуга".
Фанаты в комментариях засыпали семью поздравлениями и комплиментами. Поклонники были в восторге от праздничных фотографий и нежных слов звездной дочери:
Долгие лета мамочки! Какая хорошая у вас семья!
С днем рождения маму... Здоровья ей и долгих лет жизни!
Вы красавицы. Мои поздравления!
