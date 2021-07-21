ONUKA о том, как ее оскорблял бывший: "Назвал с*кой беспородной"

ONUKA о том, как ее оскорблял бывший: "Назвал с*кой беспородной"

Артистка призналась, что страдает также от хейтеров.

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жинченко, которая недавно выпустила "гипнотический" трек с DakhaBrakha, шокировала воспоминанием из своей жизни.

Во время беседы с Натой ведущая Маша Ефросинина попросила исполнительницу вспомнить, что самое обидное она слышала в свой адрес. И первое, что пришло в голову Жижченко, были слова экс-возлюбленного:

"Цитату сказать? С*ка беспородная. Это не от незнакомого человека. Это от человека в отношениях. Не знаю, наверное это так, первым выстрелило, потому что это не прошло. Наверное, я все еще помню", — прокомментировала знаменитость.

Также Ната поделилась, что в свой адрес слышит много хейта от интернет-пользователей, однако не стала на этой теме заострять внимание.

К счастью, сейчас в личной жизни Наты Жижченко все в порядке. Уже 13 лет она находится в отношениях с фронтменом группы The Maneken, украинским продюсером Евгением Филатовым. Пять из них пара состоит в браке. В мае 2020-го у влюбленных родился сын.

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