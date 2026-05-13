ONUKA рассекретила, с чего зарабатывает во время войны и сколько тратит ежемесячно

Ната Жижченко / © instagram.com/onukaofficial

Реклама

Украинская певица солистка группы ONUKA Ната Жижченко рассекретила, с чего зарабатывает во время войны и сколько тратит в месяц.

Знаменитость откровенно рассказала о своих финансах в интервью Славе Демину. Артистка говорит, что ее заработок — это музыка. В частности, исполнительница получает начисления за авторские права. Кроме того, ONUKA ведет гастрольную деятельность, но это не приносит больших доходов.

«В основном зарабатываю — это продажа музыки в кино, в рекламу типа, авторское право, и гастроли. Но в целом сейчас превышает за авторские права. Живу за счет музыки. Откладывать особо не умею, но с появлением детей поняла, что надо», — говорит певица.

Реклама

Ната Жижченко / © instagram.com/onukaofficial

А вот на месяц Нате Жижченко необходимо иметь минимум 100 тысяч гривен. Артистка тратит на базовые вещи. А вот что касается рабочих расходов, то на этом исполнительнице и ее мужу удается экономить, поскольку они гармонично дополняют друг друга. К слову, у супругов общий бюджет.

«Учитывая садики и больницы, то базовый минимум — 100 тысяч гривен. Нам с Евгением очень повезло, что мы есть друг у друга. Аранжировки, мелодии, тексты, запись — все у нас закрыто. Единственное, что, возможно, когда записываем других музыкантов, то это минимально», — делится артистка.

Напомним, ранее Ната Жижченко откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем. К слову, артистка уже 18 лет находится в отношениях с возлюбленным, и за это время они вместе многое пережили.

Новости партнеров