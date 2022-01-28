ONUKA впервые рассказала о своих сложных родах: "У сына начал падать пульс"

Артистке делали кесарево сечение.

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко впервые рассказала о тяжелых родах.

К слову, артистка родила первенца в 2020 году. Впрочем, роды у звезды были тяжелыми. Наталья рассказала, что всю беременность она лечилась от преэклампсии. А перед самыми родами у нее начало повышаться давление.

Семья Наты Жижченко / instagram.com/onukaofficial

"Всю беременность у меня была преэклампсия. Я всю беременность пила лекарства против давления. И перед родами у меня очень начало повышаться давление. Мне дали лекарство, но оно не стабилизировало мое давление. И мне сделали эпидуральную анестезию. Мне стало легче, я успокоилась", – рассказала Наталья во время интервью с Василисой Фроловой.

Впрочем, когда начались сами роды, у малыша начало падать давление. Врачи приняли решение делать кесарево сечение.

"У сына начало падать давление, врачи были перепуганы. Врачи сказали, что нужно делать кесарево сечение, потому что может быть гипоксия", — поделилась артистка.

Сын Наты Жижченко / instagram.com/onukaofficial

К слову, Наталья признается, что некоторое время после родов ей было морально тяжело. Она не считала себя мамой из-за того, родила с помощью кесарева сечения, а не своими силами. Впрочем, ее успокоил врач, который уверил, что операцию ей сделали на последней стадии родов.

"Мне даже врачу было стыдно признаться, какой вел беременность, что мне сделали кесарево. Мне даже маме было стыдно сказать. Я даже думала скрыть это. У меня было такое мнение, что я не справилась, а не то, что у меня здоровый ребенок ", – поделилась своими переживаниями Наталья.

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